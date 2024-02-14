Пленки Вовка и судья Босый: НАБУ проводило допрос о помощи Коломойскому – СМИ

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Судья Вадим Босый. Фото из открытых источников

"К Босому уже приходили из НАБУ с допросом по кейсу пленок Волка и участию там Игоря Коломойского", — говорится в публикации.

Авторы напоминают, что Босый рассматривал дело по иску олигарха против НБУ о признании недействительными кредитных договоров. В мае 2019 года бывший глава Окружного административного суда Киева Павла Вовка в его кабинет посетил коллега — Вадим Босый. Согласно так называемым "пленкам Вовка", после переговоров Вовка с коллегой и нескольких таинственных звонков главы ОАСК судья Босый принял решение в пользу Игоря Коломойского.



Также журналисты сообщили, что их заявление о проверке декларации Вадима Босого приняла Высшая квалификационная комиссия судей.

"В ВККС сообщили, что они приняли обращение СтопКора по поводу проверки деклараций Босого, оно уже на рассмотрении, и даже назначено ответственное лицо", — написало издание.

Напомним, что в компетенцию ВККС входит также проверка деклараций добродетели судьи, которую он подает ежегодно и указывает на отсутствие конфликта интересов, представление достоверных сведений о финансовом положении и т.д. В случае выявления нарушений его могут лишить мантии и привлечь к уголовной ответственности.

Судья Вадим Босый стал известен после того, как журналисты выяснили, что он фиктивно расстался с женой, чтобы записывать на нее элитное имущество. Во время развода у "экс-супруги" даже родился сын.

"Бывшая избранница Босого приобрела трехкомнатную квартиру в элитном ЖК "Джек Хаус" в центре столицы — такое жилье на сайтах по недвижимости оценивается примерно в 400 тыс. долларов. В то же время семья родителей судьи приобрела в собственность дом за 53 тысячи "зеленых". А дочь, которая почти не имеет собственных доходов, приобрела апартаменты примерно за 200 тысяч долларов", — напоминают авторы.

Впрочем, в декларации за 2022 год жена "вернулась" к Босому, появился также сын супругов. Кроме того, выяснилось, что судья купил себе за полмиллиона гривен драгоценный карабин Cadex CDX-40 Shadow калибра 375 CheyTac. Покупка была оформлена через ООО "ЕВРОПА АРМ СПОРТ", а также пополнил счета до более 2 млн грн. и 25 тыс. долларов.

Из декларации также стало известно, что официальный доход Вадима Босого в должности главы Хозсуда Киева за последний отчетный год, включая отпуска и больничные, составил более 1,3 млн грн, то есть примерно 112 тысяч в месяц.

"Эта сумма сопоставима со 100 тысячами гривен, которые сейчас получают бойцы ВСУ "на нуле" в самых горячих точках. Однако служитель Фемиды работает в несравнимо более "тепличных" кабинетных условиях, а на работу его возит авто с оплачиваемым водителем", — отмечают журналисты.

Кроме того, судья все еще пользуется авто Toyota Land Cruiser 200, которое по документам принадлежит якобы его отцу. Родители, которые дарили судье ценные подарки, все еще остаются бедными фермерами из Переяславщины, которым нечем платить зарплату людям, добавляет издание.