Пианист из России, служивший в армии РФ во время войны, принимает участие в украинском конкурсе: К чему здесь Ткаченко и Кличко

Российский пианист Станислав Корчагин в 2014-2015 годах он служил в российской армии. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Facebook, пишут "Комментарии". Там Корчагин указан не только среди участников, но и как полуфиналист. В полуфинале украинского музыкального конкурса россиянин Корчагин будет играть произведения Рахманинова и Чайковского.



Станислав Корчагин принимает участие в украинском международном музыкальном конкурсе имени Горовица

"До сих пор по просьбе объяснить ситуацию с попаданием россиянина на украинский конкурс Горовица представители оргкомитета не ответили", — говорится на портале 24 Канала.

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И что достаточно важно: на сайте конкурса отмечено, что новый формат, согласно которому конкурс открыт для музыкантов всех национальностей, одобрен министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко и мэром Киева Виталием Кличко.

Музыкант и активист Максим Майборода в соцсети обратил внимание, что пианист Корчагин служил в российской армии уже во время развязанной Россией войны в Украине. Известно, что в 2014-2015 годах он проходил службу в 154-м отдельном комендантском преображенском полку.

"Этот полк возрожден лично Путиным в 2013 году, за год до начала вторжения в Украину. Это визитная карточка России, лицо режима. Полк активно помогает развитию группировки "Юнармия", – написал Майборода.

Он также добавил, что Корчагин — преподаватель государственной российской академии музыки имени Гнесиных. Украинцы также нашли в соцсетях фотографии Корчагина в военной форме и его интервью, в которых он рассказывал о службе.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, кто из актеров популярного сериала поддержал войну.

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