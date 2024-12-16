Папа Римский попал в скандал: что сказал об украинском народе

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Slava Kot
Папа Римский Франциск во время молитвы призвал к миру во всем мире и назвал украинский и российский народ "братьями". По его словам, оба они должны дойти до "понимания".
Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников
Папа Римский во время своей молитвы к "Пресвятой Богородице" попросил "долгожданный мир для украинского и российского народа".
Напомним, что Россия неоднократно в своей пропаганде использует идею "братских народов", где обычно выступает "старшим братом", который должен объяснять и указывать, как себя должен вести "младший", которым якобы является украинский народ.
Папа Римский неоднократно попадал в скандал из-за заявлений о войне России против Украины. Например, в 2022 году на запланированный крестный ход понтифик организовал двух человек, несших флаг Украины и РФ. В Украине такой "символический жест" был воспринят как попытка приравнять агрессора к жертве.
Также Папа Римский заявлял, что якобы действия НАТО "могли спровоцировать Путина" к полномасштабному вторжению в Украину, якобы конфликт был двусторонним, а не только неспровоцированной агрессией РФ. Кроме того, Франциск выступил против запрета УПЦ МП в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский сделал заявление после 1000 дней полномасштабного вторжения. Франциск назвал российское вторжение в Украину "позорной катастрофой для человечества".
Также "Комментарии" писали о том, как будут выглядеть похороны Папы Римского Франциска.
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