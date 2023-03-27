Отношение украинцев к эксплуатации символов войны

Украинские депутаты намерены запретить использование символов войны для брендов. Соответствующий законопроект №9128 попал в Верховную раду. О том, как относятся украинцы к использованию символов войны брендами, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group.



Эксплуатация символов войны. Фото из открытых источников

Украинская реклама отреагировала на российское вторжение не только поддержкой патриотического движения и благотворительными акциями, но и разъярившими украинцев маркетинговыми шагами. В этот позорный список попали мороженое "Окоп под Изюмом", редис "Азовсталь", напиток "Буча", водка "Бахмут", зажигалка, содержащая изображение расстрелянного украинского военного или пиво "Герои не умирают".

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Как показывает исследование Active Group мнения украинцев разделились по этому вопросу. 42,1% украинцев поддерживают использование патриотических символов в рекламе товаров, тогда как 45,8% опрошенных относятся к таким маркетинговым шагам негативно.





Также 52,2% украинцев указали, что встречают символы войны на разных коммерческих товарах, а 40,1% ответили, что им не встречались случаи использования патриотических символов брендами.





Следует отметить, что существуют и позитивные маркетинговые стратегии использования символов войны. К примеру, государственное предприятие с "Артемсоль" и платформа UNITED24 выпустили ограниченную партию соли — "Мощь. Украинская каменная". Таким образом, Украина смогла собрать почти 60 млн гривен на покупку дронов-камикадзе для украинской разведки.

Также "Комментарии" писали об украинских предпринимателях, назвавших основные проблемы для бизнеса в Украине. Оказалось, что коррупция – далеко не основная проблема украинских бизнесменов во время войны.