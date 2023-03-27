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Отношение украинцев к эксплуатации символов войны

Редис "Азовсталь", напиток "Буча", водка "Бахмут" и использование других символов войны разозлило общественность, осуждающую такие шаги брендов. Однако все украинцы против эксплуатации символов войны.

сегодня, 17:15
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Автор:

Slava Kot

Украинские депутаты намерены запретить использование символов войны для брендов. Соответствующий законопроект №9128 попал в Верховную раду. О том, как относятся украинцы к использованию символов войны брендами, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group.

Отношение украинцев к эксплуатации символов войны

Эксплуатация символов войны. Фото из открытых источников

Украинская реклама отреагировала на российское вторжение не только поддержкой патриотического движения и благотворительными акциями, но и разъярившими украинцев маркетинговыми шагами. В этот позорный список попали мороженое "Окоп под Изюмом", редис "Азовсталь", напиток "Буча", водка "Бахмут", зажигалка, содержащая изображение расстрелянного украинского военного или пиво "Герои не умирают".


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Как показывает исследование Active Group мнения украинцев разделились по этому вопросу. 42,1% украинцев поддерживают использование патриотических символов в рекламе товаров, тогда как 45,8% опрошенных относятся к таким маркетинговым шагам негативно.

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Также 52,2% украинцев указали, что встречают символы войны на разных коммерческих товарах, а 40,1% ответили, что им не встречались случаи использования патриотических символов брендами.

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Следует отметить, что существуют и позитивные маркетинговые стратегии использования символов войны. К примеру, государственное предприятие с "Артемсоль" и платформа UNITED24 выпустили ограниченную партию соли — "Мощь. Украинская каменная". Таким образом, Украина смогла собрать почти 60 млн гривен на покупку дронов-камикадзе для украинской разведки.

Также "Комментарии" писали об украинских предпринимателях, назвавших основные проблемы для бизнеса в Украине. Оказалось, что коррупция – далеко не основная проблема украинских бизнесменов во время войны.



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Источник: https://t.me/pulsweek/98
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