Отец 550 детей: на серийного донора спермы подали в суд

Нидерландская организация DonorKind Foundation, поддерживающая детей, родившихся через банк спермы, подала в суд на Джонатана Джейкоба Мейера, который из-за донорства спермы стал отцом 550 детей. 41-летний мужчина обвиняется в нарушении донорских ограничений, которые могут привести к непреднамеренному инцесту. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times.

Джонатан Джейкоб Мейер. Фото из открытых источников

В 2017 году Джонатан Мейер попал в черный список из-за того, что сдал сперму в 13 клиниках, а от его образцов родилось 102 ребенка. Согласно правилам, в Нидерландах донорам можно иметь не более 25 детей или оплодотворять не более 12 женщин. Такие меры принятия, чтобы предотвратить возможный случайный инцест, инбридинг или психологические проблемы детей, которые узнают о том, что имеют сотни братьев и сестер.

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Фонд DonorKind Foundation подал иск против мужчины из-за махинации, которые он совершал с донорством спермы, ведь лгал о количестве детей. Оказалось, что кроме клиник в Нидерландах Мейер также сдавал свои образцы в других странах, в частности, в Дании и Украине. И таким образом у мужчины около 550 детей.

"Если бы я знала, что он уже стал отцом более 100 детей, я бы никогда не выбрала этого донора. Когда я думаю о последствиях, которые это может иметь для моего ребенка, меня тошнит. Обращение в суд – единственный способ защитить своего ребенка", — говорит одна из женщин, воспользовавшаяся образцами Мейера.

Фонд обратился в суд, чтобы мужчина прекратил свое донорство, а его образцы спермы были уничтожены, кроме тех, которые могут понадобиться для женщин, уже родивших от Мейера. Также стало известно, что 41-летний мужчина сдавал сперму под разными псевдонимами. Пара из Австралии заплатила 6,5 тыс. долларов за образцы Мейера, сдавшего сперму датской клинике под псевдонимом Рууд.

"Мы выбрали его, потому что он был светский, креативный и очень умный. Он был открыт для встречи со своими детьми-донорами, и он похож на моего партнера", — говорит австралийка и добавляет "Его не остановить. Я думаю, что это отвратительно, и я невероятно зла и разочарована. Я не могу поверить, что должен сказать своему ребенку, что у него есть сотни братьев и сестер".

Датская клиника сообщила паре, что сперма мужчины отвечает австралийским требованиям, согласно которым доноры могут оплодотворять только пять семей.

Пока известно, что Джонатан Мейер является музыкантом и проживает в Кении. Ранее 41-летний донор спермы говорил, что ему "нравится видеть, что мои дети есть по всему миру".

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