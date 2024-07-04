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Онкодиспансер в Запорожье на грани закрытия: конфликт интересов и подозрения в коррупции

Запорожский онкодиспансер перед закрытием: роль Федорова и Шишки в спорном решении

сегодня, 12:02
Автор:
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Черновалова Кристина
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Запорожский региональный противоопухолевый центр, единственное специализированное учреждение для лечения онкобольных в области, оказался на грани ликвидации. Глава Запорожской областной военной администрации (ЗОВА) Иван Федоров подписал распоряжение о присоединении онкоцентра к Запорожской областной клинической больнице. Это решение вызвало возмущение среди медиков, пациентов и общественности, которые подозревают коррупционные мотивы за этим шагом.

Онкодиспансер в Запорожье на грани закрытия: конфликт интересов и подозрения в коррупции

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По информации журналистов УНИАН, существует возможный конфликт интересов между Иваном Федоровым и главным врачом областной больницы Игорем Шишко. Согласно декларации, Шишка проживает в принадлежащей Федорову квартире. Кроме того, Шишко был фигурантом уголовных дел, связанных с коррупцией и злоупотреблением служебным положением, хотя эти дела были закрыты без оправдательного приговора в 2022 году.

Запорожский онкодиспансер является прибыльным предприятием с активами на сумму 190 миллионов гривен , тогда как областная больница под руководством Шишки убыточна. Журналисты предполагают, что именно финансовые активы и оборудование онкоцентра стали причиной его ликвидации.

Медики и пациенты онкодиспансера решительно выступили против его закрытия. Они зарегистрировали петицию на сайте Президента Украины с требованием к Владимиру Зеленскому вмешаться в ситуацию. Петиция уже собрала более 23 тысяч подписей.

Однако после регистрации петиции и обращения медиков в суд на сотрудников онкоцентра началось давление. Всем медикам, подписавшим обращение, выдали повестки в военкомат.



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