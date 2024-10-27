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Новый скандал в ВСУ: военный заявил, что данные украинских производителей БПЛА "слили" в открытый доступ"

СМИ пишут, что таблицу с данными производителей БПЛА в открытом доступе

сегодня, 22:40
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Лиля Воробьева

В сеть попала сводная таблица контактных данных украинских производителей беспилотников, что привело к утечке имен, контактов и адресов людей, связанных с производством. Теперь эта информация доступна для всех, включая российскую сторону.

Новый скандал в ВСУ: военный заявил, что данные украинских производителей БПЛА "слили" в открытый доступ"

Новый скандал в ВСУ (фото из открытых источников)

Мартин Брест, военнослужащий ВСУ, сотрудничающий в сфере вооружения, отметил критическую опасность этой ситуации для указанных лиц. По его словам, это приравнивается к смертному приговору для многих людей, чьи данные оказались в открытом доступе. Он отметил, что госслужащие требовали создания этой презентации, несмотря на риски, что и привело к утечке. "Чиновник в погонах, кто приказал сделать эту сводную таблицу — убил людей. Просто они временно живы", — написал Брест.

Также Брест отметил, что производители оружия ожидали такого результата и отдавали себе отчет в возможности российских ударов по указанным адресам, если информация попадет в руки врага.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военная медикиня заявила о эксуальном домогательстве в армии. Один из собратьев военной медикини, вероятно, начал давить на женщину и намекать на интимные отношения. После сексуальных притязаний официальное расследование в подразделении не провели, а вероятный собрат медикини самовольно покинул часть.

Военнослужащая Оксана присоединилась к рядам ВСУ со времен АТО и добровольно пошла в военкомат после начала полномасштабного вторжения. Женщину мобилизовали как медикиню и она оказывала помощь военным в боях за Лиман, Волчанск и Бахмут.

6 июня перед выездом в зону боевых действий медикиня проходила боевое согласование во Львовской области. Во время поездки на полигон один из ее коллег-военных Сергей начал давить на Оксану, заявляя о желании заняться с ней сексом.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pbBxCYAdn5drMhBTj2Jeyc417Hn73QHdYovmX5VzxLvMdc6W94uhBz4PeoVFiGUjl&id=100006448650648
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