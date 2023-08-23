Николай Тищенко «взялся» бороться с call-центрами

В конце июля народный депутат Николай Тищенко заявил, что в Киеве обнаружили колл-центр, который работал на россию и собирал информацию о военных и ПВО. На своей странице в Facebook депутат обнародовал видео проверки этого помещения. По его словам, в офисе колл-центра нашли печати российских компаний и банков, в частности "Газпрома", "Центробанка", "Газпром инвест" и "Московской биржи".



Народный депутат Николай Тищенко. Фото из открытых источников

И сейчас, спустя почти месяц, история получила продолжение. В сети интернет и на отдельных телеграмм-каналах появилась аудио-запись, на которой человек голосом, похожим на голос народного депутата Тищенко, говорит о создании схемы "заработка" на колл-центрах, обещает решать дела на всех уровнях, договариваться с правоохранительными органами и судами. Такие услуги он готов оказывать за ежемесячные выплаты в размере нескольких миллионов.

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Также человек, голос которого был записан, не скрывает, что ему безразлично с кем работать, главное, чтобы ему платили и не подставили, а он свою часть сделки выполнит.

Таким образом, если будет доказано, что голос на аудио-записях принадлежит Николаю Тищенко, то станет понятно, что народный депутат построил новую схему для незаконного обогащения под видом "борьбы" с call-центрами, и тогда будут все основания для привлечения такого народного депутата к уголовной ответственности.

Напомним, Николай Тищенко неоднократно был участником громких скандалов. Так, в разгар войны политик, несмотря на запрет на выезд, отправился в Тайланд. Тогда в СМИ попали фото депутата на пляже. Вероятно, это был не первый его трип в солнечные страны, но именно это путешествие скрыть не удалось. Тогда Тищенко заявил, что это была служебная командировка с целью встречи с представителями украинской общины, хотя председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук соответствующее распоряжение на командировку народного депутата Тищенко не подписывал.

Другой скандал возник из-за проведения во время локдауна вечеринки нардепа в киевском отеле Fairmont. В то время, как все заведения соблюдали карантинные ограничения, Тищенко делал подарок жене с фейерверком возле гостиницы.