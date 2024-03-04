Найдется ли в апреле еда для армии: военные ожидают вмешательства Умерова

С начала года Государственный оператор тыла Минобороны никак не может провести закупку услуги питания для военных. Действующие контракты с поставщиками истекают 30 марта. В то время как новые должны быть заключены МОУ не позднее 15 марта, поскольку в требованиях самого министерства имеется четкое условие о том, что заказ продуктов должен происходить за две недели до поставки. Почему вновь ГОТ не справился с питанием и насколько высоки риски срыва бесперебойного обеспечения военных едой, разбирались в материале.



В украинской армии может возникнуть проблема с продуктами для военных. Фото из открытых источников

Дискриминационные требования

22 февраля 2023 года Государственный оператор тыла (ГОТ) Минобороны провел 11 пищевых аукционов, которые отменил в тот же день. Причина – решение суда по жалобе одного из поставщиков, которым в тендерных условиях ГОТ установлен ряд дискриминационных требований.

В частности, ГОТ выдвинул к компаниям участников закупок требование о наличии PPO на складах, хотя это требование прямо противоречит ЗУ "О применении РРО". Также ГОТ требовал от участников Акты проверок Госпотребпотребслужбы, хотя такие акты могут быть только, если компания рисковая.

Кроме того, ГОТ потребовал, чтобы участники имели опыт реализации не менее 400 номенклатур на складах на конкретные даты, однако такое требование не в состоянии выполнить даже действующие поставщики питания МОУ, поскольку одновременно все 400 позиций по пищевым продуктам по Каталогу ни одна воинская часть не заказывает.

Руководитель ГОТ Арсен Жумадилов во время судебных споров с участниками закупок по поводу дискриминационных тендерных требований публично апеллировал к истцам и пытался публично их дискредитировать.

Также в ГОТ заявляли, что обжалование дискриминационных требований не повлияет на процесс организации ими закупки, что в конечном итоге оказалось неправдой.

Новый тендер

28 февраля ГОТ переобъявил продовольственные закупки, заверив в том, что в этот раз уже исключил из тендерной документации дискриминационные требования. Но ни один представитель ГОТ так и не нес ответственности за то, что допустил их в документации с самого начала.

В ВР утверждают, что Государственный оператор тыла провали работу и свои обещания. Поэтому оборонный комитет Рады готовится вызвать и заслушать Жумадилова уже на следующей неделе.

Кризис скрывают

Все это время риски ухода из фронта без должного количества пищи в МОУ скрывают.

"Несмотря на это (отмена аукционов закупок 22 февраля), поставка питания для Вооруженных сил Украины состоится в пределах установленных сроков", — заявляли , в частности, в ГОТе.

Однако на самом деле ситуация другая. По словам начпрода одной из в/ч в Донецкой области, он не знает, чем через две недели ему кормить солдат.

представляют, не знаю", - рассказал военный. "Сейчас Тыл разослал по всем нам – по всем в/ч телеграмму, чтобы мы делали запасы продуктов на 2-3 недели вперед после 30.03. То есть после того, как закончат эти контракты, по которым мы сейчас работаем. Они понимают, что новых поставщиков не будет? Сделок не будет? Или как это трактовать? Но встает вопрос финансирования этих внеплановых объемов. Как они себе это

Умеров единственный, кто может повлиять

Пока продолжается вся эта безуспешная история с первыми пищевыми закупками в исполнении ГОТа и Жумадилова, министр обороны Рустем Умеров хранит молчание. Хотя он единственный, кто имеет соответствующие полномочия на вмешательство и урегулирование проблемы. Тем более что у Минобороны существует недавно специально созданный Департамент политики закупок.

Он отвечает, а не некий Жумадилов", — заявил экскомандующий Десантно-штурмовым войском Украины, полковник запаса ВСУ Иван Якубец. "Вопросы питания армии, особенно во время войны, должны заниматься МОУ, и здесь даже повода для дискуссий нет. Сколько средств уже потратили на создание этого ГОТа? И пол года не проработал, уже снова дискриминационные требования, обвинения в коррупции и т.д. Зачем нам ГОТ, если есть МОУ? Закупку услуги питания для военных нужно сейчас вернуть Минобороны. Потому что именно министр обороны отвечает у нас за обеспечение Вооруженных сил.

Однако в МОУ – на уровне заместителей министра Умерова – от этой ответственности продолжают отмежевываться.

"Новая система имеет в своем фундаменте главную вещь — это уже не Министерство обороны Украины. Мы открыли агентство закупок "Государственный оператор тыла" и передали функции закупок этого агентства", — заявил на днях заместитель Умерова Дмитрий Клименков.

В случае, если министр обороны действительно не готов быть гарантом бесперебойного снабжения пищи ВСУ и на фронт, то дальше, кроме как президента Украины, военным больше апеллировать не к кому.