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Нардепы поддержали ликвидацию МСЭК с 2025 года: каких изменений следует ожидать

На протяжении последних месяцев украинцы были свидетелями ряда скандалов с задержанием и обысками у руководства и членов МСЭК.

сегодня, 13:54
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Клименко Елена

Верховная Рада поддержала закон, предусматривающий ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий со следующего года. Как передает портал "Комментарии", об этом написал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Нардепы поддержали ликвидацию МСЭК с 2025 года: каких изменений следует ожидать

МОЗ, фото: из открытых источников

 "Рада приняла в целом о ликвидации МСЭК с 2025-го года. За законопроект №12178 — 259 голосов", — отметил народный избранник.

По словам Железняка, начиная с января 2025 года будут введены экспертные комиссии в кластерных и сверхкластеирных больницах, что соответствует современной системе оценивания функционирования личности.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев в Украине имели место скандалы, связанные с обысками и задержанием руководителей и членов МСЭК. В частности, у них находили миллионные средства в иностранной валюте и документы, подтверждающие взятки фальшивой инвалидности.

Большая часть оформленных инвалидностей находилась в органах прокуратуры. Это стало причиной отставки главы Офиса Генпрокурора Андрея Костина.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, правоохранители установили многочисленные факты нарушений и очевидно "фальшивых инвалидностей должностных лиц".

 В прошлом месяце по инициативе правительства в Верховную Раду был внесен законопроект №12178 о реформе МСЭК. Он предусматривает, что с 1 января 2025 будут работать команды экспертов по оценке повседневного функционирования человека, в которые войдут практикующие врачи. В то же время предусмотрено, что альтернативой понятию "медико-социальная экспертиза" станет термин "оценка повседневного функционирования личности".

В частности, экспертные комиссии должны устанавливать группы инвалидности, направлять лиц на дополнительное обследование, планировать и проводить повторные обследования.

Ранее портал "Комментарии" писал, что работники ДБР сообщили о подозрении чиновнику Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии. Она подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/11056
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