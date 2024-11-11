Чиновница Львовской МСЭК ездила на дорогих автомобилях и "забыла" их задекларировать

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении чиновнице Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии. Она подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Задержанная подозреваемая, фото: ГБР

В частности, чиновница не указала в декларации за 2023 год, которая пользуется оформленными на родственников автомобилями BMW X5 2023 года и Mercedes GLE 2023 года. Общая стоимость машин составляет около 6 миллионов гривен. А также арендует место в паркинге расположенном в ее доме.

Чиновник подозревается в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Также подозреваемой вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога и отстранения от должности.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Определенный процент граждан Украины покупает недвижимость в Харькове и Харьковской области, чтобы в ближайшие годы законно оказаться на территории России. Эту чушь распространяют пропагандистские Telegram-каналы и боты в ТикТок и YouTube, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Правда: подобные заявления – это очередной вброс и российская дезинформация. Отметим, по данным соцопроса Центра Разумкова, по состоянию на сентябрь 2024 года 94% граждан Украины негативно относятся к России.