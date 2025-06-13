Нардеп: За бусификацию — уголовная ответственность и тюрьма

Народный депутат Алексей Гончаренко подал законопроект об уголовной ответственности за применение физической силы сотрудниками ТЦК.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В документе предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей, предусматривающей:

1. Не вызов или несвоевременный вызов скорой во время его пребывания в помещении и на территории ТЦК – наказывается штрафом в размере ста тысяч прожиточных минимумов граждан или исправительными работами до двух лет, или ограничением свободы от двух до четырех лет, если это привело к негативным последствиям и устойчивой потере трудоспособности лица более чем на 25 процентов или лишением свободы до трех лет, если это привело к смерти личности.

2. Применение физической силы или уничтожение или повреждение имущества должностным лицом или военным ТЦК при осуществлении мобилизационных мероприятий по отношению к гражданам – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч прожиточных минимумов граждан или исправительными работами до двух лет, или ограничением свободы до двух лет, с компенсацией потерь и запретом занимать определенные должности от одного года до трех лет или без такого.

3. Угроза убийством или причинение телесных повреждений или побоев, должностным лицом или военным ТЦК во время совершения мобилизации – наказывается ограничением свободы от одного до трех лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет, если это привело к негативным последствиям и полной потере от продолжительности лечения с полной утратой трудоспособности лица семи лет и понижением в звании на 1-3 степени с запретом занимать определенные должности до трех лет или лишением звания и запретом занимать определенные должности от трех до пяти лет.

"Я уже давно говорю – необходимо создать другую систему мобилизации. Без физического насилия и побоев. Я продолжу и дальше бороться за права людей! – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за "борьбу" с ТЦК украинцам грозит до 8 лет тюрьмы.