Нардеп Тищенко прокомментировал «пир» в киевском ресторане

Народный депутат Николай Тищенко решил извиниться перед украинцами за свой "несколько вызывающий поступок" — так он назвал скандальное празднование дня рождения жены — Аллы Барановской.

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко

"С юридической точки зрения — и это аксиома для нашего карантинного времени — празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены. Подчеркну, что речь идёт именно о номерах отеля, а не о ресторане как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов", — сказал он.

Он также заявил о готовности понести за свои действия политическую ответственность.

"Запреты, связанные с обязательным карантином, касаются именно ресторанов. Это легко проверить и уточнить. Но кому это нужно уточнять? Поэтому еще раз скажу. Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет. Так как нет самого факта нарушения. Тем не менее, я буду полностью содействовать полиции в расследовании (если оно необходимо при очевидных фактах). А сумму, потраченную на праздник, жена обязательно внесёт в декларацию, если того будет требовать законодательство", — добавил он.

По его словам, само празднование проходило в узком и почти семейном кругу.

"Я не собирал гостей в ресторане, не приглашал кого-либо в заведение, запрещённое карантином. Последние два года из-за огромного количества работы я практически не уделял внимание семье. Это мои мотивации. И конечно, в этих мотивациях ни формально, ни неформально и близко нет желания нарушить карантин или бравировать подобным нарушением", — добавил он.

Напомним, масштабное празднование, организованное Николаем Тищенко для своей супруги, получило невероятный резонанс в обществе. Негативные мнения "сыпятся" на политика из-за нарушения карантина как от обычных украинцев, так и от коллег по Раде.

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