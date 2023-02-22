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Нардеп из провластной партии признал, что пытался дать взятку копу

Суд утвердил соглашение с обвиняемым и признал Александра Трухина виновным в попытке откупиться от полиции

сегодня, 17:17
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Автор:

Моесеенко Валентина

Александр Трухин и Специализированная антикоррупционная прокуратура на днях подписали соглашение. По ее условиям, депутат обязуется в течение месяца заплатить 6 миллионов гривен поддержку ВСУ, в частности, на проект United24 и "Армия дронов". А сегодня – состоялся суд, пишут "Комментарии".

Нардеп из провластной партии признал, что пытался дать взятку копу

Депутат "Слуги народа" Трухин пошел на соглашение со следствием и признал свою вину


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"Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции... Я не скрываю, что хотел как можно быстрее уйти с места аварии. Я отдавал себе отчет в статусе народного депутата, и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват я или нет. Я не скрылся и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация заставит сложить мандат, я готов понести эту ответственность", — высказался почти экснардеп Трухин еще в ходе следствия.

По словам прокурора, подписав соглашение нардеп подтверди в свое раскаяние. Также нардеп пропрезидентской партии должен заплатить штраф – 68 тысяч гривен. Это максимальная сумма штрафа по статье, которую инкриминируют Трухину. Залог же, который депутат вносил во время следствия, тоже перечислят на ВСУ – это 49,6 тысячи гривен. А еще после того, как приговор вступит в силу, "слуга" потеряет мандат народного избранника.

"И все-таки наступают другие времена! В истории современной Украины подобный случай с действующим нардепом Трухиным – прецедент, – отреагировал на событие политтехнолог Олег Постернак. — Пусть даже это соглашение было совершено, наверное, под влиянием Банковой, но случай красноречив и заслуживает внимания. Что совсем не оправдывает действия "слуги".

Нардеп публично на заседании Высшего антикоррупционного суда признал свою вину, хотя и не стал на суде пересказывать события того преступного дня.

"Я хотел бы сказать большое спасибо команде НАБУ, потому что они очень корректно и правильно занимали свою позицию, не злоупотребляли своими полномочиями, очень корректно вели это дело , — сказал на суде Трухин. - Понимаю, что сделал глупость, и она неправильна. Готов понести за это наказание."

Как писали "Комментарии", к обнародованию видеозаписей с места ДТП с участием экснардепа фракции "Слуги народа" Александра Трухина может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко, заинтересованный в резонансе скандалов вокруг представителей действующей власти.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что нардеп Трухин заявил о готовности сложить мандат, если этого потребуют команда и ситуация.



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