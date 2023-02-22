Нардеп из провластной партии признал, что пытался дать взятку копу

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Моесеенко Валентина
Александр Трухин и Специализированная антикоррупционная прокуратура на днях подписали соглашение. По ее условиям, депутат обязуется в течение месяца заплатить 6 миллионов гривен поддержку ВСУ, в частности, на проект United24 и "Армия дронов". А сегодня – состоялся суд, пишут "Комментарии".
Депутат "Слуги народа" Трухин пошел на соглашение со следствием и признал свою вину
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По словам прокурора, подписав соглашение нардеп подтверди в свое раскаяние. Также нардеп пропрезидентской партии должен заплатить штраф – 68 тысяч гривен. Это максимальная сумма штрафа по статье, которую инкриминируют Трухину. Залог же, который депутат вносил во время следствия, тоже перечислят на ВСУ – это 49,6 тысячи гривен. А еще после того, как приговор вступит в силу, "слуга" потеряет мандат народного избранника.
Нардеп публично на заседании Высшего антикоррупционного суда признал свою вину, хотя и не стал на суде пересказывать события того преступного дня.
Как писали "Комментарии", к обнародованию видеозаписей с места ДТП с участием экснардепа фракции "Слуги народа" Александра Трухина может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко, заинтересованный в резонансе скандалов вокруг представителей действующей власти.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что нардеп Трухин заявил о готовности сложить мандат, если этого потребуют команда и ситуация.
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