Нардеп дал неожиданный совет мужчинам, как избежать вручения повестки



















Народный депутат Александр Дубинский неожиданно дал сомнительный совет, как можно избежать вручения повестки и, таким образом, не попасть под мобилизацию. По словам депутата, следует притвориться евреем.

Нардеп Дубинский дал сомнительный лайфхак во избежание мобилизации. Фото из открытых источников

Александр Дубинский записал видео, в котором он делится неожиданным лайфхаком избегания от мобилизации. По словам народного депутата, он проходил по подземному переходу и встретил работников ТЦК, которые раздают повестки в военкомат. Они поздоровались с нардепом, а тот ответил "Шалом". На такое приветствие работники ТЦК отреагировали извинениями и ушли.

Александр Дубинский заявил, что всем советует это использовать и добавил, что нужно иметь соответствующую одежду и тогда вы будете "или Боярским, или евреем". Посмотреть сомнительный лайфхак от народного депутата для избежания мобилизации можно ниже:

"Шалом алейхэм", — это традиционное еврейское приветствие, означающее "Мир вам".



Напомним, что народный депутат Александр Дубинский не раз попадал в скандальные ситуации. В 2021 году Дубинский был исключен из фракции "Слуга народа" из-за санкций от США. Также депутат заявлял, что лозунг "Слава Украине!" "фашистский" и имеет проявление "вершины кретинизма".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некоторым студентам планируется отменить отсрочку от мобилизации.

Также "Комментарии" писали о народном депутате, отказавшемся взять повестку от работников ТЦК. Александр Дубинский заявил, что ее просто не возьмет и попросил работников Территориального центра комплектования оставить ее на память.