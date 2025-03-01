На Западе прямо говорят, что после ссоры с Трампом у Зеленского теперь только два варианта

Для президента Украины 28 февраля 2025 года стал одним из решающих дней в его президентстве. После того, что произошло в Белом доме у него выбор небольшой: либо он должен магическим образом "залечить" раскол после ссоры с американским лидером Дональдом Трампом, как-то выжить без Америки, либо отойти в сторону и позволить кому-то другому попытаться, и последнее, возможно, самое простое. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Мы ничего не можем сделать, чтобы исправить это", — заявил высокопоставленный американский чиновник.

Он добавил, что исправить ситуацию способен только сам Зеленский. Сенатор Линдси Грэм также предположил, что Владимир Зеленский должен быстро исправить это или отойти в сторону.

Его уход от власти, как того хочет Москва, может спровоцировать кризис на передовой, подорвав политическую ясность и легитимность правительства в Киеве, где парламентские процессы или некорректные выборы военного времени, скорее всего, помешают появлению чистого преемника, говорится в публикации.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать реалии войны и пытается получить помощь без благодарности. США больше не будут финансировать конфликт без мира. Такое заявление пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сделала в эфире "Fox News".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что новая администрация США больше не готова безоговорочно финансировать конфликт, и теперь стремится достичь длительного мира.

Также издание "Комментарии" сообщало – ссора Трампа с Зеленским: откажутся ли теперь США от попыток прекратить войну.



