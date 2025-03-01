Ссора с Зеленским: откажутся ли теперь США от попыток прекратить войну

Администрация президента США Дональда Трампа не откажется от попыток закончить войну в Украине. Но после ссоры между лидерами в Белом доме, вероятно, прямых контактов с Владимиром Зеленским будут избегать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится материале "Bloomberg".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, советник администрации Трампа сказал, что слишком много было вложено в попытки достичь соглашения о прекращении войны, чтобы сейчас от него отказаться. По словам собеседника, вместо этого США, вероятно, резко усилят давление на Украину и будут избегать прямых контактов с Зеленским.

Аналитики предполагают, что спор президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа "может привести к последствиям". Вероятно, это может быть аудит американской помощи, предоставленной Украине, или подобные действия, хотя это не обязательно исключает любые переговоры.

Впрочем, в команде Трампа также есть и более радикальные взгляды. Еще один собеседник Bloomberg, близкий к администрации Трампа, заявил, что якобы президентство Джо Байдена "избаловало ожидания" Зеленского, что американский народ будет продолжать финансировать войну.

Издание добавляет, что Европа коллективно будет пытаться "собрать обломки" после спора в Овальном кабинете. Один европейский чиновник сказал Bloomberg, что "Трамп решил продать Украину". Несколько других европейских чиновников назвали провал в Овальном кабинете засадой.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать реалии войны и пытается получить помощь без благодарности. США больше не будут финансировать конфликт без мира. Такое заявление пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сделала в эфире "Fox News".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что новая администрация США больше не готова безоговорочно финансировать конфликт, и теперь стремится достичь длительного мира.



