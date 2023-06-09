На Арестовича обрушился шквал критики: обвинил украинцев

Популярный блоггер и военный обозреватель Алексей Арестович обвинил украинцев в их реакции на смерть российского туриста в Египте, убитого акулой. Украинские лидеры общественного мнения отреагировали на заявления Арестовича и раскритиковали его.



Украинский блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

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Алексей Арестович в своих соцсетях заявил, что дегуманизация уже в Украине и объяснил это реакцией украинцев на смерть россиянина от акулы. Далее блоггер приравнял украинцев к россиянам, указав, что "вы проиграли банальному, серому, скучному злу" и таким образом сами превратились во зло. Под злом Арестович подразумевает россиян, поддерживающих режим Путина.

Украинцы отреагировали на слова Арестовича и раскритиковали его.

"Что, сциш, что и тебя на отдыхе на море акула сожрет, восприняв русским?", — пишет общественный деятель Сергей Стерненко.

Украинский журналист Денис Казанский объясняет, что россияне сами виноваты в таком отношении к себе.

"Россияне сами себя дегуманизировали. Поэтому и отношение к ним соответствующее", – подчеркивает Казанский.

Подобного мнения придерживается гражданская деятельница Алена Шевченко.

" Для того чтобы расчеловечить россиян, их надо было бы для начала очеловечить", — пишет Алена Шевченко.

Также среди критика были и иронические комментарии в сторону Арестовича.

"Алексей, на вас и Ани Лорак держится последняя нравственность", – иронизирует Ярема Дух.

Многие пользователи социальных сетей резко критикуют сообщение Арестовича с употреблением нецензурных слов отправляя блоггера в сторону российского корабля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что блоггер Геннадий Друзенко призвал украинцев прекратить смеяться над смертью россиянина, которого в Египте съела акула.

Также "Комментарии" писали, что бывший советник президента Украины Алексей Арестович сделал прогноз по окончании войны.