На Арестовича обрушился шквал критики: обвинил украинцев

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Slava Kot
Популярный блоггер и военный обозреватель Алексей Арестович обвинил украинцев в их реакции на смерть российского туриста в Египте, убитого акулой. Украинские лидеры общественного мнения отреагировали на заявления Арестовича и раскритиковали его.
Украинский блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников
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Алексей Арестович в своих соцсетях заявил, что дегуманизация уже в Украине и объяснил это реакцией украинцев на смерть россиянина от акулы. Далее блоггер приравнял украинцев к россиянам, указав, что "вы проиграли банальному, серому, скучному злу" и таким образом сами превратились во зло. Под злом Арестович подразумевает россиян, поддерживающих режим Путина.
Украинцы отреагировали на слова Арестовича и раскритиковали его.
Украинский журналист Денис Казанский объясняет, что россияне сами виноваты в таком отношении к себе.
Подобного мнения придерживается гражданская деятельница Алена Шевченко.
Также среди критика были и иронические комментарии в сторону Арестовича.
Многие пользователи социальных сетей резко критикуют сообщение Арестовича с употреблением нецензурных слов отправляя блоггера в сторону российского корабля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что блоггер Геннадий Друзенко призвал украинцев прекратить смеяться над смертью россиянина, которого в Египте съела акула.
Также "Комментарии" писали, что бывший советник президента Украины Алексей Арестович сделал прогноз по окончании войны.
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