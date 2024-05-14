Мисс Вселенная попала в "бессрочное изгнание" после победы на конкурсе красоты

Победительница конкурса "Мисс Вселенная 2023" Шейннис Паласиос и ее семья находятся в "бессрочном изгнании" из Никарагуа. По словам директора организации "Мисс Вселенная" Энн Джакраютатип, решение об изгнании семьи 23-летней никарагуанки принял диктатор страны Даниэль Ортега.



Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная 2023" Шейннис Паласиос. Фото из открытых источников

Триумф Шейннис Паласиос на проходившем в ноябре прошлого года в Сальвадоре конкурсе "Мисс Вселенная" вызвал гордость на ее родине. Никарагуанцы отметили этот успех, выйдя на улицы с фотографиями победительницы. Правительство Ортеги сначала выражало "законную радость и гордость" после победы Паласиос на конкурсе красоты, однако впоследствии начало массово удалять фотографии модели в социальных сетях.

Причиной тому стало то, что ранее фотографии Шейннис Паласиос использовали в протестах против Ортеги в 2018-2022 годах. Кроме того, первая леди и одновременно вице-президент Росарио Мурильо осудила действия оппозиции, отметив, что использование фотографий Паласиос "делают неуклюжую и оскорбительную попытку превратить то, что должно быть красивым в деструктивный переворот".

Реакция властей не ограничилась только онлайн-цензурой. Никарагуанская полиция также обвинила руководительницу конкурса "Мисс Никарагуа" Карен Челебертти, в умышленной фальсификации результатов в пользу поддерживающей оппозицию Шейннис Паласиос, которая якобы была в сговоре по государственному перевороту.

Кроме того, полиция задержала участников демонстрации, в том числе двух молодых художников, нарисовавших большую стенопись с изображением Паласиос на стене многоквартирного дома в городе Эстеле. Обоим дали пять лет тюрьмы.

Семья Шейннис Паласиос, озабоченная репрессиями, покинула Никарагуа. В прошлом месяце СМИ сообщили, что бабушка и брат Шейннис тайно уехали в США, где живет мать "Мисс Вселенная 2023".

"23-летняя модель гастролирует по миру в рамках своей победы на конкурсе красоты. Хотя она никогда не говорила, что находится в изгнании, она горько плачет, когда ей дарят флаг Никарагуа или когда она встречается со своими никарагуанскими друзьями", — описывает ситуацию директор "Мисс Вселенная" Энн Джакраютатип.

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