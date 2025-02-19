Масштабная коррупционная схема в сфере обороны: на чем разворовали сотни миллионов гривен

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны. В САП сообщили, что государство потеряло более 246 млн грн. Хищение бюджетных средств было при создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства Вооруженными Силами Украины "ДЗВІН".
Иллюстративное фото
Следствие установило, что в 2016 году Министерство обороны заключило контракт на разработку системы с обществом. При этом, как уже говорилось, компания не имела опыта создания ни систем управления войсками, ни специализированного программного обеспечения.
Также в ходе расследования выяснили, что разработанная система вообще не отвечает технической задаче – от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами.
К тому же были попытки помешать расследованию – причастные к схеме лица начали скрывать ключевую документацию по финансированию и разработке проекта.
В прокуратуре объявили список фигурантов дела:
бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант;
экс-начальник войск связи ВСУ, генерал-майор;
экс-начальник Управления по развитию автоматизации Генерального штаба ВСУ, полковник;
директор частного общества – главный исполнитель контракта.
В САП отметили, что действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что на закупке для ГСЧС, как писал портал "Комментарии", разворовали бюджетные средства.
Новости