Масштабная коррупционная схема в сфере обороны: на чем разворовали сотни миллионов гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны. В САП сообщили, что государство потеряло более 246 млн грн. Хищение бюджетных средств было при создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства Вооруженными Силами Украины "ДЗВІН".

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Следствие установило, что в 2016 году Министерство обороны заключило контракт на разработку системы с обществом. При этом, как уже говорилось, компания не имела опыта создания ни систем управления войсками, ни специализированного программного обеспечения.

"За четыре года опытно-конструкторской работы техническое задание на построение системы незаконно меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 млн грн, а функционал системы уменьшить в десятки раз. Только на безосновательную корректировку документации потратили более 115 млн грн”, – пояснили в САП.

Также в ходе расследования выяснили, что разработанная система вообще не отвечает технической задаче – от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами.

К тому же были попытки помешать расследованию – причастные к схеме лица начали скрывать ключевую документацию по финансированию и разработке проекта.

“После начала расследования они ускорили работу и даже бесплатно модернизировали систему, пытаясь сделать ее более похожей на первоначальный замысел. Однако из-за фундаментальных ошибок в архитектуре доработки системы "ДЗВІН" невозможно", — сообщают в САП.

В прокуратуре объявили список фигурантов дела:

бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант;

экс-начальник войск связи ВСУ, генерал-майор;

экс-начальник Управления по развитию автоматизации Генерального штаба ВСУ, полковник;

директор частного общества – главный исполнитель контракта.

В САП отметили, что действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что на закупке для ГСЧС, как писал портал "Комментарии", разворовали бюджетные средства.



