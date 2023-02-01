Мальдивы, шуба и миллион долларов: у чиновницы из налоговой во время обыска нашли список желаний (ФОТО)

Правоохранители, проводившие обыск в и.о. главы налоговой службы столицы Оксаны Датий, нашли список желаний чиновницы. В нем, в частности, указана сумма в миллион долларов, шуба из соболя и элитные часы Breguet.

У главы столичной налоговой нашли списки желаний (фото: УП)

По сообщению "Украинской правды", ссылающаяся на информированный источник, обыски у руководителей налоговой города Киева состоялись сегодня, 1 февраля.

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Именно проводя обыск, у руководителя налоговой нашли несколько списков, свидетельствующих о личных желаниях чиновницы накануне 2018 и 2021 Нового года. В частности, в 2018 году чиновница имела мечту о повышении на работе, шубе из соболя, поехать в Лондон и кичиться часами Breguet – как подарком, от любимого человека.

На 2021 год чиновница намечтала для себя должность главы столичной налоговой, была не прочь поехать в Лондон и отдохнуть на солнечных Мальдивах. Желательная сумма в 1 миллион долларов все еще оставалась в списке желаний.

Именно в 2021 году Оксана Датий была назначена заместителем начальника отдела анализа налоговой информации управления специального аудита ГУ ГНС в столице, а в следующем году она получила давно ожидаемую ею должность — и.о. начальника ГНС Киева.

Журналисты издания сообщают, что сотрудники ГБР расследуют факты незаконного возмещения НДС из госбюджета, в частности путем злоупотребления властью и служебным положением служащими налоговых органов. По причине таких действий, в теневой оборот попала огромная сумма — более 30 млрд грн бюджетных денег.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "кадровые чистки" продолжаются: Кто из чиновников потерял кресло .