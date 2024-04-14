Максим Галкин из Израиля остро высказался в адрес российских пропагандистов

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, запустив более 300 ракет и несколько беспилотников. На фоне этого конфликта российский шоумен Максим Галкин, который с начала полномасштабной войны в Украине проживает в Израиле, попал в медийный скандал.

Галкин обратился к россиянам после ракетной атаки на Израиль

На своей странице в Instagram Галкин случайно использовал неправильные выражения, поздравляя Израиль с атакой, что вызвало неоднозначную реакцию среди его подписчиков.

Изначально шоумен опубликовал видео, где на иврите выразил поддержку Израилю, однако, осознав ошибку, быстро удалил запись и заменил её новым видео. В новом сообщении Галкин пожелал успеха израильским силам ПВО в отражении агрессии. Этот инцидент вызвал бурную реакцию среди российских интернет-пользователей, которые обвинили артиста в несостоятельности и алкогольном опьянении.

Галкин признался, что мог немного перебрать с виски, из-за чего и произошла путаница. Однако, он не упустил возможности ответить на критику, особенно обратив внимание на некачественную журналистику. Шоумен с иронией отметил, что даже находясь в таком состоянии, он остаётся на стороне Израиля и его права на самооборону.

"Собирался поспать, но зашел на какие-то российские каналы, какую-то гавнопомойку. Боже, 2,5 миллион людей на это гавно. "Подвыпивший Максим Галкин пожелал удачи ПВО Израиля, а он даже не в Израиле". Слушайте, гавножурналисты, успокойтесь. В Израиле я, и желаю удачи израильскому ПВО. И даже если не был бы в Израиле, то все равно бы желал", — сказал Галкин.

Помимо прочего, Галкин резко осудил действия российских журналистов, призвав их сосредоточиться на более значимых проблемах, а не на его личной жизни