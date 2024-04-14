Максим Галкин из Израиля остро высказался в адрес российских пропагандистов

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Черновалова Кристина
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, запустив более 300 ракет и несколько беспилотников. На фоне этого конфликта российский шоумен Максим Галкин, который с начала полномасштабной войны в Украине проживает в Израиле, попал в медийный скандал.
Галкин обратился к россиянам после ракетной атаки на Израиль
На своей странице в Instagram Галкин случайно использовал неправильные выражения, поздравляя Израиль с атакой, что вызвало неоднозначную реакцию среди его подписчиков.
Изначально шоумен опубликовал видео, где на иврите выразил поддержку Израилю, однако, осознав ошибку, быстро удалил запись и заменил её новым видео. В новом сообщении Галкин пожелал успеха израильским силам ПВО в отражении агрессии. Этот инцидент вызвал бурную реакцию среди российских интернет-пользователей, которые обвинили артиста в несостоятельности и алкогольном опьянении.
Галкин признался, что мог немного перебрать с виски, из-за чего и произошла путаница. Однако, он не упустил возможности ответить на критику, особенно обратив внимание на некачественную журналистику. Шоумен с иронией отметил, что даже находясь в таком состоянии, он остаётся на стороне Израиля и его права на самооборону.
Помимо прочего, Галкин резко осудил действия российских журналистов, призвав их сосредоточиться на более значимых проблемах, а не на его личной жизни
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