logo

BTC/USD

16464.27

ETH/USD

1167.90

LTC/USD

78.20

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Максим Бахматов фигурировал в уголовных делах как подозреваемый в подделке документов
commentss НОВОСТИ Все новости

Максим Бахматов фигурировал в уголовных делах как подозреваемый в подделке документов

Медиа-аналитик Назар Приходько заявил, что руководитель Офиса Трансформации Максим Бахматов годами зарабатывал на разных сомнительных схемах

сегодня, 21:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Виталий Войчук

Назар Приходько у себя на странице в ФБ заявил, что основатель общественной организации "Офис Трансформации" Максим Бахматов во времена Януковича фигурировал в уголовных производствах по обвинению в махинациях с залоговым имуществом. 

Максим Бахматов фигурировал в уголовных делах как подозреваемый в подделке документов

Уголовные дела Маскима Бахматова

"Выводит из себя так называемая антикоррупционная деятельность Максима Бахматова — важного якобы предпринимателя, а с недавних пор еще и обличителя коррупции. Не так уж давно он сам с удовольствием пользовался схематозными "благами", которые сейчас так жестко "разоблачает", — написал Назар Приходько.

Также Приходько сообщил, что в августе 2014 года судья Татьяна Овсепьян освободила Бахматова от уголовной ответственности по делу о подделке документов, ч.3 ст.358 УК Украины, с целью получения кредита в размере более 200 тыс. дол. США. 

"Судя по статье, преступление могло быть совершено повторно. За это Овсепьян должна дать Бахматову 5 лет ограничения или лишения свободы. Но дело тупо закрыли. Интересно, сколько это ему стоило?", — говорится в сообщении.

Назар Приходько напомнил, что именно эта судья закрыла расследование "пленок Вовка" — аудиозаписи, которую правоохранители сделали в кабинете Павла Вовка, главы скандального Окружного апелляционного суда Киева. По данным "Схем", накануне полномасштабного вторжения РФ этот суд планировал восстановить Януковича в должности.

Максим Бахматов также проходил по еще одному уголовному делу. В 2007 году он взял ипотеку, а в 2021 году продал дом и земельный участок, которые были под залогом, вроде как с целью избежать выплаты долга. Согласно судебному решению, Бахматов занизил стоимость имущества в полтора-два раза. 

"Обычное мошенничество. То есть человек годами обогащался на схематозе, а доходы прикрывал легальным бизнесом. И ничего — он на свободе и пользуется уважением в обществе, и даже в коррупции кого-то разоблачает", — написал Назар Приходько.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!