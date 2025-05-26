Макрон прокомментировал, что произошло между ним и женой

В воскресенье, 25 мая, вечером появились кадры, как Брижит Макрон якобы дает "пощечину" президенту Франции в аэропорту Ханоя во время поездки во Вьетнам.

Эммануэль и Бриджит Макрон

Это вызвало общественный резонанс и многочисленные вопросы в социальных сетях.

"Мы дурачились и, действительно, шутили с моей женой. Это превращается чуть ли не в геопланетарную катастрофу", – объяснил журналистам Макрон.

Первая леди Франции Брижит Макрон, похоже, оттолкнула своего мужа, прикрыв его лицо обеими руками, перед тем, как они вышли из самолета, чтобы начать тур по Юго-Восточной Азии в эти выходные. Президент Эммануэль Макрон назвал этот жест, зафиксированный на камеру, просто шуточным, но он вызвал ажиотаж дома.

Французские СМИ в понедельник попытались расшифровать взаимодействие, которое зафиксировали камеры через только что открытую дверь самолета. Заголовок статьи на веб-сайте ежедневной газеты Le Parisien спрашивал: "Пощечина или "ссора"? Фотографии высадившихся во Вьетнаме Эммануэля и Брижит Макрон вызвали много комментариев".

Его офис ранее предлагал аналогичное объяснение, что пара просто шутила.

"Это был момент, когда президент и его супруга последний раз отдыхали перед началом поездки, в шутку развлекаясь. Это момент соучастия. Этого было достаточно, чтобы дать боеприпасы конспирологам", – заявили в его офисе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что первая леди Франции старше своего мужа на 24 года. Она была его учительницей, оставила первого мужа, с которым у нее трое детей, и стала супругой президента Франции. Женщина 10 лет медлила с браком, чтобы не травмировать своих детей. В конце концов, Бриджит развелась со своим мужем и в октябре 2007 года сказала "да" Эммануэлю на свадебной церемонии. В этом году супруги отметят 19-ю годовщину брака.