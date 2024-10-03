11 миллионов незаконного обогащения: обвинительный акт против нардепа в суде

3 октября 2024 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины, подозреваемого в незаконном обогащении на сумму 11 миллионов гривен.



НАБУ. Фото из открытых источников

Следователи установили, что в период с 2020 по 2021 годы депутат приобрел активы на сумму 25 миллионов гривен, тогда как его официальные доходы вместе со сбережениями жены не превышали 14 миллионов. Соответственно, разница в размере 11 миллионов гривен остается необъяснимой.

В незаконно приобретенное имущество входят три земельных участка на Киевщине, пять квартир в столице, два нежилых помещения и автомобили Tesla и Mercedes-Benz. Чтобы избежать разоблачения, депутат оформил большую часть имущества на родственников, но продолжал фактически контролировать его.

2 мая 2024 депутату официально сообщили о подозрении по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Расследование было инициировано после публикаций журналистских расследований, а также при содействии Национального агентства по предотвращению коррупции.

Напомним, в центре нового скандала – глава шестого Апелляционного административного суда Елена Кузьмишина. Украинские новости сообщило, что судья провела 10 дней на роскошном курорте Сицилии, потратив почти 35 тысяч евро на отдых, минуя запрет о невыезде чиновников за границу.

Кроме того, "Комментарии" писали, что Следственная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревает эксзамглавы Офиса президента в незаконном обогащении на сумму 15,7 млн гривен. Хотя в САП не называют фамилию, речь идет об Андрее Смирнове.

