50 прокуроров Хмельнитчины оформили «инвалидность» с помощью главы МСЭК Крупы

Журналисты расследуют дело коррупционной схемы в Хмельницкой области, где "штамповали" уклонистов и зарабатывали на этом миллионы долларов. Прокуратура не могла выявить эту ужасную схему по причине прямой причастности к ней. Поэтому делом занялось ГБР. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, информирует портал "Комментарии".

Обыски у главы МСЕК Хмельницкой области. Фото: ГБР

Задержание 4 октября Татьяны Крупы – депутата партии Слуга народа, главного врача Хмельницкой медико-социальной экспертизы, которая за взятки массово оформляла свидетельства об инвалидности, и ее сына Александра Крупы, начальника Пенсионного фонда Хмельницкой области, которые хранили дома в наличных и за рубежом в Австрии, Польши, Турции и Испании более 10 миллионов долларов, и владеющие тремя десятками домов в Украине и Европе, вызвала основной вопрос – так кто же позволял Татьяне Крупе действовать на одной должности непрерывно 16 лет?

Обстоятельства дела, которые стали известны Цензор.Нет, однозначно показывают, что правоохранительные органы Хмельницкой области знали о масштабной системе, созданной Слугой народа Крупа, потому что были соучастниками коррупционных схем.

"При обыске сотрудниками Государственного бюро расследований на рабочем месте Т.Крупы в областной МСЭК было найдено 104 тысячи долларов, которые в период 2-4 октября Крупа получила из 30 граждан, то есть примерно по 3-4 тысячи долларов с одного человека за получение свидетельства о инвалидность. Коррупционная схема работала ежедневно и массово в порядке живой очереди.

Большинство граждан, принесших взятки в последнее время – женщины. Суть схемы состоит в том, что при наличии женщины-инвалида ее муж оформляет себе уход за инвалидом и таким образом автоматически исключается из числа пригодных к мобилизации. И статистика уклоняющихся скрывается, потому что никому не бросится в глаза, что инвалидность оформляют женщины. Коррупция стала инструментом антигосударственных действий в области – для срыва мобилизации", – отметил Бутусов.

Почему коррупционные схемы были разоблачены не местными правоохранителями, а ГБР - стало известно из деклараций хмельницких правоохранителей, которые сами все задокументировали.

Согласно декларациям прокуроров областной прокуратуры Хмельницкой области, почти все они оказались инвалидами 2-й группы – согласно решению главного врача МСЭК Т.Крупы. И многие годы получали и продолжают получать от государства пенсии за инвалидность – согласно решениям начальника Пенсионного фонда А.Крупы.

Юрий Бутусов также опубликовал список прокуроров, имеющих "группу" и их жен.

Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию у Крупы не оформил только один прокурор Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры, и его жена также не оформила пенсию.

"Зачем прокурорам инвалидность? Здесь не в деньгах дело – посмотрите декларации этих 50, каждый прокурор области это очень богатый человек, у всех есть десятки гектаров земли, квартиры, дома, машины, по уровню состояния прокуроры находятся в Украине на уровне элиты. Но согласно законодательству о труде инвалиды имеют преимущество при трудоустройстве и при перемещении с должности на должность, их гораздо сложнее уволить. Наличие жены инвалида – дополнительная причина, чтобы не допустить перевод прокурора из "своей" области, где у него все знакомые, имущество, потоки налажены, в какую-то другую область, не такую удобную. То есть свидетельства МСЭК от Татьяны Крупы защищали прокуроров и помогали делать карьеру самым удобным способом. А пенсии от Александра Крупы были небольшим приятным бонусом за сотрудничество.

Масштабы выдачи инвалидных свидетельств и пенсий в прокуратуре тяжело подсчитать, поскольку близкие родственники прокуроров, не служившие в прокуратуре, также оформлены инвалидами", – отмечает журналист.

Он подчеркивает, что все решения МСЭК Хмельницкой области относительно выдачи свидетельств об инвалидности всем работникам правоохранительных органов Хмельницкой области, а также членам их семей должны быть пересмотрены.

"Все правоохранители, получившие инвалидность и пенсии из рук семьи Крупы, и не имеющие реальной инвалидности из-за непосредственного участия в боевых действиях, должны быть немедленно уволены из правоохранительных органов и государственной службы, осужденные, имущество и деньги преступников должны быть конфискованы для полного возмещения потерь Пенсионного фонда.

Аналогичные проверки должны быть проведены во всех регионах Украины", – пишет Бутусов.