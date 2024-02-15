Ксенофобия в Голливуде. Актриса Меган Фокс цинично оскорбила украинок

В одном из своих постов в Инстаграмме Меган Фокс выставила фото, которое ее поклонники раскритиковали. По их мнению, актриса злоупотребляет "уколами красоты". Эти слова вызвали бурную реакцию Фокс. В комментарии критикам она цинично оскорбила украинок.

Меган Фокс попала в скандал

"Боже мой, люди, только посмотрите какой иной я… совсем не выгляжу. Оказалось, что это просто тень на фотографии с мобильного телефона, на которой я выгляжу как украинская надувная кукла. Когда в реальности я имею вид как одна из тех супер дорогих силиконовых настоящих секс-кукол, которые можно приобрести только в Японии",

– написала Меган Фокс в Инстаграмме.

Такое циничное сравнение вызвало шквал критики не только среди украинок. Поклонники актрисы отметили, что в Голливуде все еще существует ксенофобия в отношении женщин из Восточной Европы, которых считают там чуть ли не проститутками. Также Фокс упрекнули, что такое несуразное сравнение звучит особенно цинично на фоне того, что во время полномасштабной российской агрессии многие украинки подвергаются сексуальному насилию.

После шквала критики Фокс решила оправдаться. Однако у нее снова все вышло неуклюже.

"Боже милый. Это не то, что я имела в виду. Украинские женщины очень горячие, поэтому, по моему мнению, раздутые куклы тоже очень горячие. Дайте девушке пошутить, черт возьми",

– ответила Фокс.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Меган Фокс вместе со своим любимым Колсоном Бейкером посетила музыкальный фестиваль Bud Light Super Bowl. Для мероприятия знаменитость выбрала сексуальные наряды от украинского дизайнера.



