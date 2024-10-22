Военные уже давно сталкиваются с коррупцией в МСЭК. Особенно те, которым с ампутациями назначают временную группу инвалидности или связывают ее с бытовыми травмами, рассказал заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В Украине процветает коррупция в МСЭК. Фото из открытых источников

По его словам, коррупция в МСЭК больше всего расцвела во время мобилизации.

"Сейчас есть несколько главных вопросов, которые общество обязано проконтролировать. В первую очередь, это расследование и наказание всех виновных в коррупционных схемах. Недавно публиковали цифры о нуле реальных приговоров для коррупционеров в МСЭК. Эти цифры должны измениться, иначе можно вообще ни на что не надеяться в этой стране", — подчеркнул Максим Жорин.

Не менее важно, добавил он, чтобы новая система не открыла новые возможности для желающих заработать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея может перебросить в Украину военных из Сил специальных операций (SOF). Как пишет британская газета The Telegraph, северокорейские войска SOF являются "одним из самых секретных подразделений такого рода в мире". Издание отмечает, что в докладах западных аналитиков SOF называют "высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командование ВСУ признало, что темпы мобилизации в Украине пошли на убыль. На сегодняшний день средняя численность одновременной подготовки новобранцев украинской армии в учебных центрах составляет около 20 тысяч человек, сообщил представитель Генштаба ВСУ Василий Румак. По его словам, еще несколько месяцев назад количество одновременно учившихся мобилизованных достигало почти 35 тысяч.