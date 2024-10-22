Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Военные уже давно сталкиваются с коррупцией в МСЭК. Особенно те, которым с ампутациями назначают временную группу инвалидности или связывают ее с бытовыми травмами, рассказал заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
В Украине процветает коррупция в МСЭК. Фото из открытых источников
По его словам, коррупция в МСЭК больше всего расцвела во время мобилизации.
Не менее важно, добавил он, чтобы новая система не открыла новые возможности для желающих заработать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея может перебросить в Украину военных из Сил специальных операций (SOF). Как пишет британская газета The Telegraph, северокорейские войска SOF являются "одним из самых секретных подразделений такого рода в мире". Издание отмечает, что в докладах западных аналитиков SOF называют "высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командование ВСУ признало, что темпы мобилизации в Украине пошли на убыль. На сегодняшний день средняя численность одновременной подготовки новобранцев украинской армии в учебных центрах составляет около 20 тысяч человек, сообщил представитель Генштаба ВСУ Василий Румак. По его словам, еще несколько месяцев назад количество одновременно учившихся мобилизованных достигало почти 35 тысяч.
Новости