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Компания игрушек Mattel попала в порноскандал во время выпуска кукол к детскому фильму

Компания-производитель игрушек по ошибке напечатала адрес порносайта на упаковке кукол "Злая: Часть первая".

сегодня, 09:35
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Slava Kot

Американская компания игрушек Mattel оказалась в центре скандала из-за ошибки при печати сайта на упаковке новых кукол, посвященных фильму "Злая: Часть первая". Вместо ссылки на официальный сайт мюзикла Wicked, который должен выйти в кинотеатрах в ноябре 2024 года, на упаковке был опубликован адрес сайта, который вел на порностудию.

Компания игрушек Mattel попала в порноскандал во время выпуска кукол к детскому фильму

Ведьмы из фильма "Злая: Часть первая". Фото: YouTube

На коробках с куклами персонажей британской актрисы Синтии Эриво и американской певицы Арианы Гранде был напечатан URL-адрес, перенаправляющий на порносайт. Этот ресурс сначала предупреждает об "откровенном материале", и просит подтвердить вход на сайт для пользователей от 18 лет. Компания Mattel уже признала ошибку, назвав ее "досадной" и призвали родителей, которые уже приобрели куклы, выбросить упаковку или скрыть ошибочную ссылку.

"Мы глубоко сожалеем об этой досадной ошибке и принимаем немедленные меры, чтобы ее исправить. Сообщаем родителям, что неправильно напечатанный сайт не подходит для детей", — говорится в заявлении компании.

"Злая: Часть первая" – это фильм режиссера Джона Чу, который должен выйти в прокат в ноябре 2024 года. Сюжет ленты фокусируется на истории двух ведьм – зеленокожей Эльфабы и очаровательной Глинды. Рассказ охватывает их взросление, соперничество и борьбу с диктатурой волшебника страны Оз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Mattel выпустила "мертвую" куклу Барби ко Дню мертвых, которая чтит символы и ритуалы праздника.

Также "Комментарии" писали о том, как выглядели бы герои фильма "Барби", будь они куклами Mattel.  




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Источник: https://www.theguardian.com/film/2024/nov/11/mattel-apologises-after-mistakenly-linking-to-porn-website-on-wicked-dolls
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