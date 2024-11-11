Компания игрушек Mattel попала в порноскандал во время выпуска кукол к детскому фильму

Американская компания игрушек Mattel оказалась в центре скандала из-за ошибки при печати сайта на упаковке новых кукол, посвященных фильму "Злая: Часть первая". Вместо ссылки на официальный сайт мюзикла Wicked, который должен выйти в кинотеатрах в ноябре 2024 года, на упаковке был опубликован адрес сайта, который вел на порностудию.

Ведьмы из фильма "Злая: Часть первая". Фото: YouTube

На коробках с куклами персонажей британской актрисы Синтии Эриво и американской певицы Арианы Гранде был напечатан URL-адрес, перенаправляющий на порносайт. Этот ресурс сначала предупреждает об "откровенном материале", и просит подтвердить вход на сайт для пользователей от 18 лет. Компания Mattel уже признала ошибку, назвав ее "досадной" и призвали родителей, которые уже приобрели куклы, выбросить упаковку или скрыть ошибочную ссылку.

"Мы глубоко сожалеем об этой досадной ошибке и принимаем немедленные меры, чтобы ее исправить. Сообщаем родителям, что неправильно напечатанный сайт не подходит для детей", — говорится в заявлении компании.

"Злая: Часть первая" – это фильм режиссера Джона Чу, который должен выйти в прокат в ноябре 2024 года. Сюжет ленты фокусируется на истории двух ведьм – зеленокожей Эльфабы и очаровательной Глинды. Рассказ охватывает их взросление, соперничество и борьбу с диктатурой волшебника страны Оз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Mattel выпустила "мертвую" куклу Барби ко Дню мертвых, которая чтит символы и ритуалы праздника.

Также "Комментарии" писали о том, как выглядели бы герои фильма "Барби", будь они куклами Mattel.



