"Командировка" в Таиланд: Николай Тищенко набросился на СМИ

Известный из-за скандалов нардеп Николай Тищенко набрасывается с обвинениями на представителей СМИ, написавших о том, как он путешествовал в Таиланд. Как он утверждает, это они "подорвали доверие к Украине от наших потенциальных партнеров", с которыми депутат якобы вел переговоры по приказу "высшего руководства".

Николай Тищенко (фото из открытых источников)

В социальных сетях нардеп утверждает, что журналисты якобы обнародовали фейки и "облажались", потому что "забыли главное".

"Неприятно признавать, но сегодня вы реально облажались. В гонке "чей фейк лучше" и "как облить грязью Тищенко", вы забыли о главном — что таким образом вы просто дискредитируете наше государство перед вьетнамскими и таиландскими партнерами, с которыми я уже 2 недели веду переговоры по приказу высшего руководства. Своими действиями вы подорвали доверие к Украине от наших потенциальных партнеров", — заявляет скандальный нардеп.

Тищенко утверждает, что во Вьетнаме и Таиланде преобладает российская повестка, немалое засилье российского туризма, преобладают российские инвестиции и господствует российская пропаганда. Список этого не даст понимания некоторым азиатским странам, что РФ является инициатором полномасштабной войны против Украины.

Нардеп продолжает, что принимая во внимание российское влияние, нынешние контакты с украинцами как бы "нежелательны", а главное в работе депутатов и ОП — углублять эти связи.

"И когда наконец руководство Вьетнама и Королевства Таиланд согласились на эти переговоры, вы просто обрубаете их любое желание с нами сотрудничать. Я подчеркиваю, здесь я представляю интересы Украины. Поэтому своими действиями вы позорите не Николая Тищенко, а свое государство Я обращаюсь к тем СМИ, блогерам и политиканам, которые присоединились к распространению фейков (выложив фото/видео пятилетней давности) обо мне и моей государственной деятельности в этом регионе, именно вы ответственны за последствия этого искусственно созданного, вами скандала. Вы дискредитируете наше государство перед азиатскими партнерами", – написал народный депутат.

Опальный народный избранник отмечает, что у украинских журналистов нет никаких доказательств его "отдыха".

"Повторяю – ни у одного СМИ нет никаких доказательств моего так называемого "отдыха". Вообще. Не позорьте свои издания, не позорьте себя. Пожалуйста, удаляйте фейковые сообщения, потому что это будет вашим клеймом "желтой" прессы навсегда", — говорит Тищенко.

Как утверждает народный депутат, его приоритеты остаются неизменными, это – "выполнение приказов Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского и интересы нашей страны".

Представителей прессы, не присоединившихся к этому перфомансу дерьма, Николай Тищенко лично приглашает на эксклюзивное интервью.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что народного депутата от фракции "Слуга народа" никто не отпускал в командировку в Таиланд. Такое заявление сделал председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

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