Журналисты сообщают, что во время проверки Благотворительного фонда "ОВО" были выявлены признаки сомнительной деятельности. Например, отсутствие детальной и регуляторной финансовой отчетности по фонду, несоответствие заявлений об объемах переданной помощи подтвержденным показателям, существенные долги фонда перед производителями продуктов, которые якобы волонтеры "ОВО" передавали на нужды украинской армии и т.д.

Популярный в Киеве сервис доставки продуктов OVO оказался в центре скандала – владельцев компании, в начале полномасштабного вторжения РФ учредившей собственный фонд, могут быть причастны к торговле сухпайками для ВСУ и фейковой благотворительной деятельности. Об этом сообщает UBR .

В тексте речь, в частности, идет о 10 тыс. сублимированных обедов для ВСУ, которые представители фонда "ОВО" якобы еще в начале лета 2022 года передали на нужды защитников Украины. Позже выяснилось, что на самом деле эти обеды пролежали на складе компании OVO более 3-х месяцев, так и не доехав на "ноль".

Авторы материала пишут, что все это время сервис пытался перепродать эти наборы продуктов другим волонтерам. Хотя публично основатели фонда – Роман Мелкумов и Степан Зиняков – отчитывались, что указанные сухпайки уже отвезли военным.

Отдельно фонд OVO объявил о благотворительной инициативе, в рамках которой каждый желающий мог задонатить на сублимированные обеды для ВСУ или продуктовые наборы для пострадавших от войны граждан. Таким образом стартапу вроде бы удалось собрать 3 млн грн. Впрочем, куда действительно пошли эти средства – фонд так и не смог объяснить. Официальный запрос на доступ к этой информации фонд оставил без ответа.

"Благотворительный фонд "ОВО" продолжает собирать донаты с граждан на продуктовые наборы для ВСУ и украинцев, пострадавших от войны. Но журналисты пишут, что никакой гуманитарной поддержки населению фонд давно не оказывает.