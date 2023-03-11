КДКА не смогла рассмотреть дисциплинарное производство в отношении адвоката Черезова

Заседание КГКА, которое должно рассматривать дисциплинарное дело одиозного Игоря Черезова, в ноябре 2022 года официально лишенного права на занятие адвокатской деятельностью, не состоялось из-за его неявки. Есть предположение, что защитник пророссийских политиков мог покинуть пределы Украины.

Дисциплинарное дело в отношении адвоката Черезова

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатов Ивано-Франковской области не собралась на заседание из-за отсутствия Черезова. Представитель адвоката 8 марта подал ходатайство об переносе слушания. Дисциплинарная палата КДКА вынуждена была перенести заседание и коллегиально назначить новую дату рассмотрения дела.

Заметим, что дисциплинарное производство не касается непосредственной адвокатской деятельности, а открыто из-за нарушение Черезовым стандартов адвокатской этики. Юрист позволил себе некорректные и оскорбительные высказывания в адрес председателя Национальной Ассоциации Адвокатов Украины Лидии Изовитовой, которая направила информационное письмо в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с просьбой предоставить оценку вымышленной Черезовым премии "Самый-самый главный юридический рейтинг".

Ранее на скандального юриста уже поступала жалоба в киевскую Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры из-за непрофессионального поведения. Но тогда за Игоря Черезова "вступился" Окружной административный суд Киева, затормозивший рассмотрение дела.

В то же время Игорь Черезов широко известен тем, что неоднократно представлял интересы "украинофобов" и "коррупционеров", среди которых Петр Мельник, Геннадий Балашов, Павел Гречковский. Он также являлся защитником пророссийского политика Игоря Беркута.

Кроме того, Черезов более двух лет не повышал квалификацию, что также может служить основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности. В ноябре 2022 года Черезову официально приостановили действие адвокатского свидетельства – запрет действует до 24 мая 2023 года.

Согласно решению КГКА Ивано-Франковской области, заседание по делу Черезова перенесено на 23 марта 2023 года.