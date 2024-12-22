"Карпатнефтехим" и Офис президента: связи, вызывающие вопросы

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Slava Kot
Одно из крупнейших химических предприятий Украины — калушский "Карпатнефтехим" — оказалось в центре громкого расследования. По данным издания "Украинская правда" (УП), предприятие, ранее подконтрольное российской нефтяной компании, могло попасть под влияние представителей Офиса президента (ОП) из-за сомнительной схемы передачи активов.
Карпатнефтехим
В августе 2022 года суд арестовал корпоративные права и имущество "Карпатнефтехима". Следователи подозревали, что с 2017 по 2022 год через фирмы-прокладки в Россию было выведено более 5 миллиардов гривен.
Однако уже через девять дней Шевченковский райсуд Киева отменил арест. А дальнейшие юридические коллизии привели к тому, что за 14 месяцев государство так и не нашло способа передать предприятие под внешнее управление. В декабре 2023 года Братский районный суд Николаевской области окончательно отменил арест активов.
Как пишет "Украинская правда", в августе 2024 года совладельцем "Карпатнефтехима" стал Андрей Веселый. По официальным данным, его доходы за 20 лет составили чуть более 4 миллионов гривен, что вызывает сомнения в источниках финансирования сделки.
Источники "УП" сообщают, что брат нового совладельца — Василий Веселый — часто посещает правительственный квартал в Киеве. Его автомобиль неоднократно замечали возле Офиса президента, Кабинета министров и парламентских комитетов. Кроме того, собеседники "Украинской правды" в бизнес-кругах называют Василия Веселого "смотрящим" от государства за "Сенс банком", который был национализирован после вторжения РФ.
Журналисты "УП" спросили Василия Веселого, связано ли его назначение с ролью брата в переписи доли "Карпатнефтехима" в пользу ОП.
Андрей Веселый, в свою очередь, отказался раскрывать детали соглашения, которое сделало его совладельцем одного из крупнейших нефтехимических предприятий Украины.
Офис генерального прокурора сообщил, что по делу "Карпатнефтехима" продолжаются следственные действия. Однако запрос журналистов к руководителю ОП Андрею Ермаку остался без ответа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предприниматель рассказал, как остановить коррупцию в оборонных закупках.
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