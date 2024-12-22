"Карпатнефтехим" и Офис президента: связи, вызывающие вопросы



















Одно из крупнейших химических предприятий Украины — калушский "Карпатнефтехим" — оказалось в центре громкого расследования. По данным издания "Украинская правда" (УП), предприятие, ранее подконтрольное российской нефтяной компании, могло попасть под влияние представителей Офиса президента (ОП) из-за сомнительной схемы передачи активов.

Карпатнефтехим

Аресты и отмена решений

В августе 2022 года суд арестовал корпоративные права и имущество "Карпатнефтехима". Следователи подозревали, что с 2017 по 2022 год через фирмы-прокладки в Россию было выведено более 5 миллиардов гривен.

"Суд арестовал корпоративные права и недвижимость предприятия. Далее этот арестованный ценный актив должен был быть передан в АРМА, а затем государство должно было бы заработать на том, что после завершения расследования и конфискации имущество продали бы новым собственникам или национализировали", — говорится в расследовании УП.

Однако уже через девять дней Шевченковский райсуд Киева отменил арест. А дальнейшие юридические коллизии привели к тому, что за 14 месяцев государство так и не нашло способа передать предприятие под внешнее управление. В декабре 2023 года Братский районный суд Николаевской области окончательно отменил арест активов.

Новый совладелец и связь с властью

Как пишет "Украинская правда", в августе 2024 года совладельцем "Карпатнефтехима" стал Андрей Веселый. По официальным данным, его доходы за 20 лет составили чуть более 4 миллионов гривен, что вызывает сомнения в источниках финансирования сделки.

Источники "УП" сообщают, что брат нового совладельца — Василий Веселый — часто посещает правительственный квартал в Киеве. Его автомобиль неоднократно замечали возле Офиса президента, Кабинета министров и парламентских комитетов. Кроме того, собеседники "Украинской правды" в бизнес-кругах называют Василия Веселого "смотрящим" от государства за "Сенс банком", который был национализирован после вторжения РФ.

Журналисты "УП" спросили Василия Веселого, связано ли его назначение с ролью брата в переписи доли "Карпатнефтехима" в пользу ОП.

"В комментарии Василий Веселый возразил, что имеет знакомства в ОП, а правительственный квартал посещает, потому что "там живет". Также заявил, что его брат приобрел долю в "Карпатнефтехиме" за "свои деньги". Должность так называемого "смотрящего" в "Сенс банк" Веселый тоже возразил. По его словам, он там работает на "общественных началах", — пишет УП.

Андрей Веселый, в свою очередь, отказался раскрывать детали соглашения, которое сделало его совладельцем одного из крупнейших нефтехимических предприятий Украины.

Реакция властей

Офис генерального прокурора сообщил, что по делу "Карпатнефтехима" продолжаются следственные действия. Однако запрос журналистов к руководителю ОП Андрею Ермаку остался без ответа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предприниматель рассказал, как остановить коррупцию в оборонных закупках.

Также "Комментарии" писали о том, что в Раде прогнозируют новые громкие скандалы.