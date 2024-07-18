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Как живет мать народного депутата Николая Тищенко: шокирующая правда от журналистов

Мать Николая Тищенко живет в нищете и страдает психическим расстройством

сегодня, 15:25 comments1046
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Черновалова Кристина

В столичном переходе возле метро Минска можно встретить Жанну Тищенко, пытающуюся заработать на жизнь, продав букеты из лаванды и носки. Женщина, мать народного депутата Николая Тищенко, ведет борьбу не только с местными хулиганами, но и с тяжелым диагнозом, который, по словам журналистов УНИАН, усложняет ее повседневное существование.

Как живет мать народного депутата Николая Тищенко: шокирующая правда от журналистов

Почему Тищенко покинул больную мать и унаследовал ли ее диагноз

По информации медийщиков, у Жанны Тищенко прогрессирующая с возрастом шизофрения. Это подтверждается ее странными высказываниями, агрессией и оторванностью от реальности. Однако сын не поддерживает контакты с матерью, которая теперь вынуждена выживать в нищете. И несмотря на это женщина продолжает отстаивать сына, а его поступки считает всегда правильными.

"Я слежу, но не хочу очень расстраиваться. Потому что я знаю, что Коля всегда прав, всегда. Он – очень умный, опытный человек. И чтобы не сделал – это все правильно", – выдала женщина.

Во время разговора с журналистами она начала оправдывать Николая после ситуации с избиением военного.

"А Коля не военный?.. Да вы что?!. Вообще он и военный тоже, офицер внутренних войск. И его стрижка… Побил военного, Коля избил. А он тоже военный, может где-то он не согласен с ним был. Слушайте, тот военный и этот военный – что-то они не договорились до чего-то"

Отметим, что психические расстройства часто передаются по материнской линии, и возраст Николая Тищенко (50) является критическим для проявления наследственных болезней.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Тищенко попал в скандал после избиения бойца "Кракена". К нему пришли с обыском и изъяли большие деньги. На суде, где ему выбирали меру пресечения, он требовал вернуть ему деньги, потому что не за что жить.



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Источник: https://www.unian.ua/society/torguye-noskami-bilya-metro-chomu-tishchenko-pokinuv-hvoru-matir-ta-chi-uspadkuvav-jiji-diagnoz-12700437.html
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