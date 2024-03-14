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Как в Париже россияне присвоили себе фильм Параджанова "Тени забытых предков"

Фильм "Тени забытых предков" Сергея Параджанова россияне считают частью "русской культуры"

сегодня, 10:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В центре скандала — легендарный фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков", который неожиданно для многих оказался в объятиях "русской культуры" на Фестивале российского кино в Париже.

Как в Париже россияне присвоили себе фильм Параджанова "Тени забытых предков"

Культурное преступление: как во Франции украинский шедевр стал "русским"

Этот случай получил широкую огласку после того, как Посольство Украины во Франции выступило с решительным протестом, обратившись в министерство культуры Франции и другие компетентные органы с призывом обратить внимание на недопустимое присвоение украинского кинематографического наследия.

Фильм "Тени забытых предков", известный во Франции под названием "Огненные кони", является произведением Параджанова, снятым в 1964 году. Он не только снискал международную славу на многочисленных фестивалях, но и заложил основы украинского поэтического кино, став одним из символов культурной идентичности и борьбы за свободу Украины. Включение этой ленты в программу мероприятия, афишируемую как уважение "русской культуре", вызвало возмущение не только среди украинской общественности, но и всех, кто ценит справедливость и историческую точность.

Дипломаты подчеркнули, что подобные действия не только нарушают культурные права, но и продолжают использовать культуру как средство легитимизации российской агрессии. Организаторы фестиваля считают, что даже в сложные времена важно продолжать защищать и продвигать русскую культуру, в частности в сфере кино, предлагая "открыть и переоткрыть лучшее из российского кино, прошлого и настоящего".

"Мы считаем, что даже в эти неспокойные времена, несмотря на насилие со стороны нынешней власти, необходимо продолжать защищать и продвигать российскую культуру, в частности, в сфере кино", — говорится в приглашении организаторов фестиваля.



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