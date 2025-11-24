Как "оманский" карбамид из России попадает в Украину: раскрыта новая схема

Журналисты ukranews утверждают, что на рынке действует схема, которая позволяет российскому карбамиду попадать в Украину под видом продукции из Омана. В частности, в последнее время появились новые детали, позволяющие понять не только происхождение первой партии, но и масштабы потенциального потока поставок, которые формируются параллельно.

Фото: из открытых источников

С конца октября в Украине начали появляться растаможенные части крупной партии карбамида — популярного азотного удобрения, указанного в документах как товар из Омана. Снабжение объемом 25 тыс. тонн прибыло на балкере King M.

В таможенных декларациях указано: страна происхождения – Оман, порт загрузки Duqm, условия поставки CFR Черноморск, а стоимость – 350 долл./т. Именно заниженная цена стала первым сигналом, что продукция может иметь другое реальное происхождение.

Для сравнения: в октябре–ноябре средняя цена FOB на Ближнем Востоке была 410–420 долл./т без учета доставки. Даже иранская мочевина, которая продается со скидкой из-за санкций, имеет более высокую стоимость. "Оманская" партия оказалась в Украине уже с доставкой и по цене ниже мирового уровня. Такая ситуация часто ассоциируется с российским карбамидом, обычно входящим на рынок с существенным дисконтом.

Вопрос вызывает и цепь поставщиков. По документам, груз отправила компания Petrochem Derivatives and Trading SPC по заказу Ognis Trading LLC. О первой компании практически нет информации в открытых источниках, а вторая имеет сайт-визитку и заявляет о торговле удобрениями и зерном в Дубае, хотя на рынке она неизвестна. Их профиль напоминает структуры, которые используются в схемах реэкспорта.

В Украине получателем выступило ООО "Импорт Сити Хаб" — малоизвестная фирма, созданная в прошлом году в Луцке. Директор Оксана Платко также возглавляет еще две компании транспортного направления, зарегистрированные в тот же день и по тому же адресу. По реестрам, у предприятия нет отчетности за 2024 год, а штат — четыре человека.

Однако цепь юридических связей указывает на другую картину. По сообщениям, фактический контроль над товаром имеют связанные структуры группы "В Агро"/"Агровер", соучредители Михаил Воронич и Артем Дегтяр, а также АО "ГРААЛЬ". Воронич ранее фигурировал в журналистских материалах, в частности, в связи с окружением бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

Именно эта группа, по информации источников, стоит за ввозом 25 тыс. тонн, хотя раньше она не работала на рынке минеральных удобрений. Однако реализовать продукцию желающие нашлись быстро: украинские дистрибьюторы начали продавать товар в безымянных биг-бегах, позиционируя его как "Оман" или "неизвестный продукт", но уже по рыночной цене — 25 600–25 900 грн/т (FCA).

Тем временем в Румынии готовят следующие поставки. В порт Констанца двигается еще 70 тыс. тонн карбамида, после чего груз планируют перегружать на мелкие суда и доставлять в Украину. Дополнительно ведутся переговоры о третьей партии — на этот раз из-за турецких поставщиков. Страны, через которые происходит легализация продукции, расширяются почти еженедельно. При этом многие посредники и покупатели хорошо понимают подлинное происхождение "дешевого удобрения".

Автор материала предупреждает, что все участники ввоза и реализации товара могут оказаться под санкционными и уголовными рисками. Он заявляет, что готовит соответствующие обращения в СБУ и Офис Генпрокурора.

Также отмечается, что такой товар может считаться res extra commercium — то есть объектом вне гражданского обращения. Это означает, что его могут удалить на любом этапе, даже после перепродажи, а правило "добросовестного покупателя" не работает. Продавцам угрожают уголовные последствия.

Учитывая сложность схемы, любая компания или покупатель в цепи может оказаться под вниманием контролирующих органов, а также столкнуться с рисками репутации и неясным качеством продукта.

В итоге сложно не заметить, что значительная часть рынка осознает реальное происхождение товара. Однако вопрос о том, будет ли "питать украинские поля удобрение, которое может быть связано с агрессором", многих беспокоит гораздо меньше.