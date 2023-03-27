Как главный юрист «ПриватБанка» уехал за границу во время войны, проверит пограничная служба

"Комментарии" направили официальный запрос в Государственную пограничную службу Украины с просьбой проверить информацию о том, как руководитель направления по юридической координации деятельности АО КБ "ПриватБанк" Олег Владимирович Лазовский смог уехать из страны в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации. Ведь, по словам блогера Владимира Макаровского, Лазовский это сделал незаконным способом через границу со Словакией, и сегодня живет в Швейцарии, получая зарплату за средства украинских налогоплательщиков.



Лазовский живет за границей





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Олег Владимирович Лазовский – руководитель направления юридической координации деятельности АО КБ "ПриватБанк". Сразу в начале войны Олег Лазовский через словацко-украинскую границу выехал в Швейцарию, где и находится на сегодняшний день. Несмотря на существующий запрет работникам субъектов хозяйствования государственного сектора экономики работать дистанционно, прямо установленная в постановлении Кабмина от 26 апреля 2022 г. № 481, Олег Лазовский не спешит возвращаться в Украину и продолжает получать зарплату за счет государственного банка, а следовательно, пользуясь плательщиками налогов", – написал Владимир Макаровский.

Кроме того, по словам Макаровского, Лазовский родился в Крыму и является сторонником русского мира, что подтверждается скриншотами с его страницы в Facebook.

"Если погрузиться в страницу Олега на Facebook, то можно знать много интересного. Начнем с того, что Олег Лазовский уроженец Крыма и много лет проживал там. На сегодняшний день в Крыму проживает мать Олега Лазовского, которая, возможно, после оккупации Крыма приняла российское гражданство. Сразу после вторжения Российской Федерации на территорию Крыма Олег Лазовский на страницах социальных сетей начинает осуществлять активную пропаганду власти оккупанта, выражает открытое удовлетворение ею, постится оккупантские сайты и просвещает своих подписчиков в Facebook по поводу изменений в Крыму со ссылками на российские ресурсы. Господин Лазовский не гнушается даже поститься пропагандистский ролик о строительстве керченского моста оккупационными властями. Несмотря на оккупацию Крыма и рашистскую агрессию, Олег Лазовский регулярно ездит в Крым и РФ.

Такое поведение "нашего героя" наталкивает на мысль, а не Олег Лазовский сторонником рашистской власти? Возможно, уроженец Крыма давно ждал прихода в Крым россиян? Делая результат вышеупомянутого, следует задать вопрос руководству НБУ. Почему в такой должности государственного банка до сих пор работает человек, который, похоже, является сторонником власти оккупанта и, несмотря на законодательные запреты, проживает во время войны в другой стране, еще и за счет государства?" – отметил Владимир Макаровский.

Читайте на сайте "Комментарии" — Топ-чиновников обвинили в плагиате : что думают украинцы — как поступить.