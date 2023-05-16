Известная актриса и блогерка попали в скандал из-за публикации работы ПВО

Военные агрессоры РФ ночью 16 мая атаковали нашу страну ракетами и дронами. Две известные киевлянки влипли в громкую скандальную историю из-за того, что обнародовали снимки работы представителей отечественной ПВО на территории столицы. Обнародовать такие видео запрещают, сегодня этот запрет переступили в социальных сетях экс-жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого Инна Воронова и актриса Ксения Мишина.

Мишина и Воронова попали в скандал во время ракетной атаки (фото из открытых источников)

Первая киевлянка обнародовала видео, где видно, как работает украинское ПВО, в Instagram. Еще и указала собственную локацию. После волн хейта, обрушившихся на упоминавшуюся киевлянку, она удалила запрещенный ролик.

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Еще видеоролик того, как отечественное ПВО защищает Киев от российских ракет, появилось на странице актрисы Ксении Мишиной. Но эта киевлянка дала отпор всем, кто попытался ее задеть. Ксения сделала упор на то, что не сообщила координаты местности, где живет.

"Я очень ответственно отношусь ко всему, что публикую, поскольку понимаю, насколько любая информация может иметь значение. Я публикую подобные видео, потому что это наша жизнь! И мы должны об этом говорить, кричать, не забывать. Все должны видеть и помнить, что война продолжается и ракеты летают", – объяснила актриса.

Еще она заметила, что на видео, которое она обнародовала ранее, "не было ничего, кроме военного неба, под которым мы живем".

После критики Инна Воронова записала видео и извинилась.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что оккупанты снова совершили атаку беспилотников на Киев. Российские захватнические войска совершили утром 16 мая уже восьмую массированную атаку на столицу Украины. На этот раз она была исключительной по своей густоте – большое количество ракет за очень короткий промежуток времени.