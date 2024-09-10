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Избиение военного в Смеле: на инцидент отреагировал Давид Арахамия

Избиение военного в Смеле: руководство страны взяло ситуацию под личный контроль

сегодня, 12:14
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Черновалова Кристина

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на избиение военнослужащего в Смеле. Народный депутат заявил о необходимости личного контроля министра внутренних дел и генерального прокурора над этим инцидентом.

Избиение военного в Смеле: на инцидент отреагировал Давид Арахамия

Давид Арахамия отреагировал на избиение военнослужащего в Смеле

“Увидел позорный случай нападения на военнослужащего на лечении в г. Смела. Этот случай должен находиться на личном контроле министра внутренних дел и генерального прокурора. Направил официальные обращения на обоих и обратился в профильный комитет проконтролировать ситуацию”, — написал Арахамия.


Отметим, что в последние дни в социальных сетях распространили видео с участием бывшего военного. Событие произошло 3 сентября недалеко от села Ротмистровка, когда между двумя водителями возник конфликт. О деталях ситуации рассказала Общественному пресс-секретарю Главного управления нацполиции области Зоя Вовк. По ее словам, все началось с небольшой аварийной ситуации, быстро переросшей в личностный конфликт.


   

"Как выяснилось, накануне инцидента родители бывшего военнослужащего ехали в авто и у них возник конфликт с жителями Смелы — один из водителей создал аварийную ситуацию. О случившемся родители рассказали сыну. Также добавили, что видели автомобиль, который их " подрезал", в селе Ташлык. Сын решил разобраться с водителем, однако на месте его уже не было. Мужчина снял с автомобиля номерной знак и написал в социальной сети сообщение с просьбой помочь установить владельца", — рассказала она.

Когда информация об инциденте стала известна водителю Hyundai, который был вовлечен в конфликт, он сам инициировал встречу, которая вскоре переросла в драку. Полиция была вызвана на место происшествия, где опросил свидетелей и участников конфликта.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о хулиганстве, но, как отметила Зоя Вовк, дело могут переквалифицировать в зависимости от результатов следствия.



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Источник: https://suspilne.media/cherkasy/832855-bijka-za-ucastu-veterana-u-misti-na-cerkasini-policia-vidkrila-spravu/#:~:text=%D0%92%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D
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