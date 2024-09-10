Избиение военного в Смеле: на инцидент отреагировал Давид Арахамия

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на избиение военнослужащего в Смеле. Народный депутат заявил о необходимости личного контроля министра внутренних дел и генерального прокурора над этим инцидентом.

Давид Арахамия отреагировал на избиение военнослужащего в Смеле

“Увидел позорный случай нападения на военнослужащего на лечении в г. Смела. Этот случай должен находиться на личном контроле министра внутренних дел и генерального прокурора. Направил официальные обращения на обоих и обратился в профильный комитет проконтролировать ситуацию”, — написал Арахамия.





Отметим, что в последние дни в социальных сетях распространили видео с участием бывшего военного. Событие произошло 3 сентября недалеко от села Ротмистровка, когда между двумя водителями возник конфликт. О деталях ситуации рассказала Общественному пресс-секретарю Главного управления нацполиции области Зоя Вовк. По ее словам, все началось с небольшой аварийной ситуации, быстро переросшей в личностный конфликт.





"Как выяснилось, накануне инцидента родители бывшего военнослужащего ехали в авто и у них возник конфликт с жителями Смелы — один из водителей создал аварийную ситуацию. О случившемся родители рассказали сыну. Также добавили, что видели автомобиль, который их " подрезал", в селе Ташлык. Сын решил разобраться с водителем, однако на месте его уже не было. Мужчина снял с автомобиля номерной знак и написал в социальной сети сообщение с просьбой помочь установить владельца", — рассказала она.

Когда информация об инциденте стала известна водителю Hyundai, который был вовлечен в конфликт, он сам инициировал встречу, которая вскоре переросла в драку. Полиция была вызвана на место происшествия, где опросил свидетелей и участников конфликта.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о хулиганстве, но, как отметила Зоя Вовк, дело могут переквалифицировать в зависимости от результатов следствия.