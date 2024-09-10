Избиение военного в Смеле: на инцидент отреагировал Давид Арахамия

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Черновалова Кристина
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на избиение военнослужащего в Смеле. Народный депутат заявил о необходимости личного контроля министра внутренних дел и генерального прокурора над этим инцидентом.
Давид Арахамия отреагировал на избиение военнослужащего в Смеле
Отметим, что в последние дни в социальных сетях распространили видео с участием бывшего военного. Событие произошло 3 сентября недалеко от села Ротмистровка, когда между двумя водителями возник конфликт. О деталях ситуации рассказала Общественному пресс-секретарю Главного управления нацполиции области Зоя Вовк. По ее словам, все началось с небольшой аварийной ситуации, быстро переросшей в личностный конфликт.
Когда информация об инциденте стала известна водителю Hyundai, который был вовлечен в конфликт, он сам инициировал встречу, которая вскоре переросла в драку. Полиция была вызвана на место происшествия, где опросил свидетелей и участников конфликта.
По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о хулиганстве, но, как отметила Зоя Вовк, дело могут переквалифицировать в зависимости от результатов следствия.
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