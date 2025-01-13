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Инвалидность подтвердили только трем прокурорам Хмельнитчины, 56 не были проведены проверки за два месяца, – Арьев

Нардеп сомневается, что проверку успеют завершить до 1 февраля, поскольку через два месяца удалось проверить только 17 прокуроров.

сегодня, 10:30
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Клименко Елена

Минздрав продолжает проверять прокуроров Хмельницкой области, имеющих статус инвалида. В течение двух месяцев только трое из них подтвердили этот статус. Об этом на своей Facebook – странице сообщил народный депутат Владимир Арьев.

Инвалидность подтвердили только трем прокурорам Хмельнитчины, 56 не были проведены проверки за два месяца, – Арьев

56 прокурорам не подтвердили статус инвалида. Фото: УНН

По его словам, 1 ноября 2024 года глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил народному избраннику, что проверка 73 прокуроров займет три месяца.

"Два месяца уже прошло. Промежуточные результаты таковы:

56 прокуроров до сих пор не проверены;

5 снижен в статусе со 2 группы до 3;

3 получили подтверждение инвалидности;

9 человек незаконно получили статус инвалида", – отметил Арьев.

Он сомневается, что проверку успеют завершить к 1 февраля, поскольку через два месяца удалось проверить только 17 прокуроров.

"По истечении трехмесячного срока я обязательно обращусь к министру снова. Однако 9 прокуроров, фальшиво получивших инвалидность, должны не только быть уволены из прокуратуры, но и привлечены к уголовной ответственности за мошенничество. Пенсии по инвалидности они точно получали безосновательно. Все, кто участвовал в этой схеме, должны быть ответственны за соучастие. не видит оснований для действий Военных эта прокурорская мафия не стесняется контролировать", — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности в сотрудничестве с другими правоохранительными органами системно разоблачает масштабные коррупционные схемы в рядах медико-социальных экспертных комиссий. Так, в 2024 году по материалам СБУ 64 чиновника МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще 9 человек уже осуждены. Кроме того, по инициативе украинской спецслужбы отменено 4106 выводов об инвалидности, назначаемых на основании фиктивных документов.



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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid028mz2Gf19mXXEMqxGY6Z4AzkxVErVSvGHK9S8LD9ytKxWpD9KkowNFJQzRXpJzv2Al
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