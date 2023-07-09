Инцидент во время визита Зеленского: православный "священник" проклинал президента (ВИДЕО)

Президент Украины посетил несколько стран Европы в начале июля. Когда Владимир Зеленский двигался колонной автомобилей в сторону столицы Болгарии – Софии, на дорогу выскочил православный "священник" и начал кричать и проклинать украинского президента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Nexta.

Атанас Стефанов проклял Зеленского. Фото из открытых источников

Во время визита в Болгарию Владимир Зеленский встретился с президентом страны Руменом Радевым, который не скрывал своего негативного отношения к поставкам оружия в Украину и утверждает, что такие действия продолжают войну. Однако оказалось, что это не единственные политические силы в Болгарии, которые не поддерживают Зеленского.

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Во время движения колонны автомобилей с президентом Украины, вблизи Софии, на дороге появился "священник" с крестом в руке. Он выбежал в сторону колонны Зеленского, начал махать крестом и проклинать украинского президента.

Посмотреть видео с инцидентом в Болгарии можно ниже:

Местные правоохранители сразу схватили болгарского "священника". Далее мужчина в рясе объявляет анафему Зеленскому, то есть пожизненно проклял его. Православный "священник" говорит, что украинские власти фашистские, а Запад, который помогает Украине – это сатанисты. Впоследствии оказалось, что "священником" был член пророссийской болгарской партии "Мир" Атанас Стефанов.

Напомним, что во время встречи с Руменом Радевым, сказавшим, что "этот конфликт не может иметь военного урегулирования", Владимир Зеленский подчеркнул: "это не конфликт, а война". Кроме того, Зеленский добавил, если бы это был конфликт, миллионы украинцев не покинули бы страну.

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