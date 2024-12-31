Имение Тищенков "Вилла Танглвуд" продано в Англии за 4 миллиона в рамках банкротства, – Гутовская

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Недилько Ксения
Имение Сергея и Елены Тищенко "Вилла Танглвуд" в Англии было продано арбитражными управляющими, назначенными WWRT. Имение, оцененное около 4 миллионов фунтов стерлингов, было продано на прошлой неделе в рамках банкротства ответчика. Ранее, в 2020 году, WWRT получила арест активов Тищенко на сумму 65 миллионов фунтов стерлингов в Высоком Суде Лондона.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Ольга Гутовская, управляющий партнер Gutovska & Partners и владелица мажоритарного пакета акций WWRT, прокомментировала: "Я благодарна за хлопотное дело своим коллегам. Это имение известно широкой общественности еще по расследованиям в то время журналиста Украинской правды Сергея Лещенко.
Это довольно большое сооружение в престижном районе с теннисным кортом и бассейном. Помню, насколько мы были удивлены, когда ответчики решили похвастаться поместьем, пригласив к нему журналистов Таймс в то время, когда изо дня в день должно было произойти принудительное выселение".
По ее словам, новый владелец планирует этот "артефакт коррупции" полностью реконструировать.
Напомним, что бывшая руководитель Управления по возвращению активов, приобретенных коррупционным путем, Елена Тищенко владела виллой во Франции и роскошным зданием в Великобритании стоимостью 5,4 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщала программа "Схемы".
Иностранные имения Тищенко не были отражены четко в ее декларации.
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