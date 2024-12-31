Имение Тищенков "Вилла Танглвуд" продано в Англии за 4 миллиона в рамках банкротства, – Гутовская

Имение Сергея и Елены Тищенко "Вилла Танглвуд" в Англии было продано арбитражными управляющими, назначенными WWRT. Имение, оцененное около 4 миллионов фунтов стерлингов, было продано на прошлой неделе в рамках банкротства ответчика. Ранее, в 2020 году, WWRT получила арест активов Тищенко на сумму 65 миллионов фунтов стерлингов в Высоком Суде Лондона.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Ольга Гутовская, управляющий партнер Gutovska & Partners и владелица мажоритарного пакета акций WWRT, прокомментировала: "Я благодарна за хлопотное дело своим коллегам. Это имение известно широкой общественности еще по расследованиям в то время журналиста Украинской правды Сергея Лещенко. Это довольно большое сооружение в престижном районе с теннисным кортом и бассейном. Помню, насколько мы были удивлены, когда ответчики решили похвастаться поместьем, пригласив к нему журналистов Таймс в то время, когда изо дня в день должно было произойти принудительное выселение".

По ее словам, новый владелец планирует этот "артефакт коррупции" полностью реконструировать.

"Я только радуюсь, когда успешные, амбициозные люди покупают поместья, авто и другие предметы роскоши – тогда эти вещи являются результатом упорного труда и реализацией таланта и ума, но никто не имеет права роскошествовать за украденные средства. Мы упорно работаем и будем работать в дальнейшем для взыскания долгов, реального воплощения правовых норм в рыночной экономике в странах, направляющихся к демократии и рыночным отношениям, в том числе и в Украине", – подчеркнула Гутковская.

Напомним, что бывшая руководитель Управления по возвращению активов, приобретенных коррупционным путем, Елена Тищенко владела виллой во Франции и роскошным зданием в Великобритании стоимостью 5,4 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщала программа "Схемы".

Иностранные имения Тищенко не были отражены четко в ее декларации.