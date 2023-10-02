Илона Маска высмеяли за критику Зеленского

Американский миллиардер Илон Маск попал в скандал, опубликовав фотографию с текстом об украинском президенте, который якобы требует постоянно деньги для помощи в США. Пользователи гневно отреагировали на неудачный мем бизнесмена и раскритиковали Илона Маска.



В соцсети подвергли критике Илона Маска. Фото из открытых источников

Один из первых на сообщение Илона Маска отреагировал украинский активист Сергей Стерненко, заявивший, что американский бизнесмен поддерживает преступления российского режима.

"Когда ты поддерживаешь военные преступления, преступления против человечества и геноцид", – критикует Стерненко.

Далее критику Маска продолжил украинский стендап-комик Антон Тимошенко, указавший миллиардеру, что он издевается над украинцами, которые воюют за свою свободу.

"Ты купил соцсеть, чтобы издеваться над людьми, которые умирают за любовь к свободе", — пишет Тимошенко.

Украинский депутат ВР Алексей Гончаренко также прокомментировал ситуацию.

"Интересно, есть ли день, когда Маск не говорит глупостей?", — спрашивает Гончаренко.

Кроме украинцев, Маска также критикуют иностранцы. В частности, за его непонимание ситуации и трусость.

"Он борется с Россией, вы даже не решились драться с Цукербергом, а все равно издеваетесь над ним", — пишет швейцарец Франческо Колибус вспоминая анонсированный бой Цукерберга против Маска, который был впоследствии отменен.

Также Маска обвиняют в распространении российской пропаганды и сотрудничестве в пользу Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Федоров неожиданно высказался об Илоне Маске.

Также "Комментарии" писали об Эрдогане, который поставил Илона Маска в неудобное положение.