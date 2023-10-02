Илона Маска высмеяли за критику Зеленского

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Slava Kot
Американский миллиардер Илон Маск попал в скандал, опубликовав фотографию с текстом об украинском президенте, который якобы требует постоянно деньги для помощи в США. Пользователи гневно отреагировали на неудачный мем бизнесмена и раскритиковали Илона Маска.
В соцсети подвергли критике Илона Маска. Фото из открытых источников
Один из первых на сообщение Илона Маска отреагировал украинский активист Сергей Стерненко, заявивший, что американский бизнесмен поддерживает преступления российского режима.
Далее критику Маска продолжил украинский стендап-комик Антон Тимошенко, указавший миллиардеру, что он издевается над украинцами, которые воюют за свою свободу.
Украинский депутат ВР Алексей Гончаренко также прокомментировал ситуацию.
Кроме украинцев, Маска также критикуют иностранцы. В частности, за его непонимание ситуации и трусость.
Также Маска обвиняют в распространении российской пропаганды и сотрудничестве в пользу Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Федоров неожиданно высказался об Илоне Маске.
Также "Комментарии" писали об Эрдогане, который поставил Илона Маска в неудобное положение.
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