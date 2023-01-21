Илона Маска разоблачили в позорной лжи

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Slava Kot
Один из самых богатых людей мира, американский предприниматель Илон Маск заявил, что отказался ехать на проходящий в Давосе Всемирный экономический форум. Однако, как оказывается, его туда даже не приглашали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild .
Илон Маск соврал о приглашении на экономический форум. Фото из открытых источников
Владелец Twitter , Tesla и еще несколько компаний Илон Маск снова удивил своим поступком. В этот раз это касается Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, где известные политики, бизнесмены и культурные деятели обмениваются мнениями. Илон Маск заявил в своем твите, что отказывается ехать на экономическую форму.
Однако, как оказалось, американский бизнесмен просто не был приглашен в Давос. Это подтвердил пресс-секретарь организаторов Ян Цопф.
В последний раз успешного миллиардера приглашали на Всемирный экономический форум в 2015 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск отреагировал на новости о возможных поставках западных танков на украинский фронт. Слова американского миллиардера подверг критике опытный генерал.
Также "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Давосе высмеял российского диктатора Владимира Путина из-за его чрезмерной любви к киношным спецэффектам, которые использует президент РФ во время своих выступлений.
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