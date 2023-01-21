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Илона Маска разоблачили в позорной лжи

Маск утверждал, что отклонил приглашение на Всемирный экономический форум, однако организаторы говорят, что даже не посылали ему таких предложений.

сегодня, 21:05
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Автор:

Slava Kot

Один из самых богатых людей мира, американский предприниматель Илон Маск заявил, что отказался ехать на проходящий в Давосе Всемирный экономический форум. Однако, как оказывается, его туда даже не приглашали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild .

Илона Маска разоблачили в позорной лжи

Илон Маск соврал о приглашении на экономический форум. Фото из открытых источников

Владелец Twitter , Tesla и еще несколько компаний Илон Маск снова удивил своим поступком. В этот раз это касается Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, где известные политики, бизнесмены и культурные деятели обмениваются мнениями. Илон Маск заявил в своем твите, что отказывается ехать на экономическую форму.

"Я отклонил приглашение в Давос не потому, что думал, что они замешаны в дьявольских интригах, а потому что это прозвучало очень скучно", — пишет Маск.

Однако, как оказалось, американский бизнесмен просто не был приглашен в Давос. Это подтвердил пресс-секретарь организаторов Ян Цопф.

"Маск не получил билет на участие ни в этом году, ни в предыдущие годы", – сказал Цопф.

В последний раз успешного миллиардера приглашали на Всемирный экономический форум в 2015 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск отреагировал на новости о возможных поставках западных танков на украинский фронт. Слова американского миллиардера подверг критике опытный генерал.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Давосе высмеял российского диктатора Владимира Путина из-за его чрезмерной любви к киношным спецэффектам, которые использует президент РФ во время своих выступлений.



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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/peinlich-luege-zu-davos-absage-elon-musk-war-gar-nicht-eingeladen-82604448.bild.html
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