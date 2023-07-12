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"Идиоты не могут договориться": диджей из Украины обозвала матом саммит НАТО

Диана Кху сделала скандальное заявление по поводу саммита НАТО и войны

12 июля 2023, 23:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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  Отечественный диджей, называющий себя "Украинская Покахонтас", нецензурной лексикой подытожила завершение работы исторического саммита НАТО , который сейчас завершается в Вильнюсе и имеет важное значение для нашей страны.

"Идиоты не могут договориться": диджей из Украины обозвала матом саммит НАТО

Диджей Диана Кху (фото из открытых источников)

Эта представительница музыкального общества, имеющая в социальных сетях псевдоним dianna khu, обнародовала собственное недовольство по той причине, что этот важный саммит и предварительный период перед его проведением не дают Диане Кху отдохнуть.


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Еще диджей тут же назвала свою версию того, почему Россия пошла войной на Украину.

"Несколько дней здесь проходит этот гребаный саммит, который совсем не поможет и все останется как есть. Все как было, так и будет. Они достали. Столько  бабок выбросили, столько бабок потрачено на эту войну. Столько ребят погибает, столько детей без родителей осталось, столько всего пропало", — говорит певица, находясь на собственном балконе, в уюте и комфорте, вдали от Украины и войны.

Как утверждает Диана, РФ напала на нашу страну из-за того, что "два идиота не могут поделить территории, власть и бабки". При этом военное вторжение РФ в Украину оценивает убежавшая от нее далеко в Вильнюс украинка, музыкант и диджей. Она еще желает "идиотам" гореть в аду.

А привело к ярости "Покахонтас" то обстоятельство, что над ее домом летают "гребаные" вертолеты, испугавшие диджея. Она теперь жалуется, что у нее появились морщинки на лбу, который "она закалывает". Исходя из ее мышления, ботоксная игла получит и в мозг. Большинство пользователей Сети отрицательно восприняли такие заявления.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская 20-летняя блоггерша разозлила сеть "понтами" за 10 миллионов



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Источник: https://www.instagram.com/diannakhu/
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