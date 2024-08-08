Певица Граймс, бывшая партнерша Илона Маска и мать троих его детей, публично поддержала трансгендерную дочь миллиардера Вивиан Дженну. Это произошло после того, как Вивиан обвинила отца в лицемерии и лжи, а Маск в ответ осудил ее трансгендерный переход.

Граймс защищает дочь Маска и критикует его за "ложь и скотство"

В эмоциональном посте в соцсети X Граймс заявила, что Маск "не может отличить правду от лжи" и "опускается до скотства в своих пороках". Она поддержала Вивиан, которая ранее назвала отца "лжецом и предателем", обвинив его в дискриминации и искажении фактов о своей семье.

Конфликт разгорелся после того, как Маск публично высказался против трансгендерности, заявив, что его сына "убил вирус толерантности". Он также утверждал, что его обманом заставили подписать разрешение на операцию по смене пола для Вивиан.

Вивиан в ответ обвинила отца в том, что он не является настоящим семьянином и христианином, а также неоднократно допускал дискриминационные высказывания.

"Ты не семьянин. Ты бесовский предатель, который не может перестать врать о собственных детях. Ты не христианин. Насколько мне известно, твоей ноги никогда не было в церкви. И ты никакой не "бастион равноправия и прогресса"… Ты назвал арабский язык языком врага, когда мне было шесть лет. На тебя подавали в суд за дискриминацию огромное количество раз…".

Граймс, известная своими прогрессивными взглядами, встала на сторону дочери, раскритиковав Маска за его позицию и неспособность принять правду. Она подчеркнула, что человек, который постоянно лжет себе и другим, теряет уважение к себе и окружающим, что приводит к "скотству в пороках".