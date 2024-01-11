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Глава НАПК составил протокол на Шмыгаля: резкая реакция министра юстиции

Министр юстиции Денис Малюска отреагировал на протокол главы Нацагентства по предотвращению коррупции, который был составлен на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

сегодня, 16:15
Автор:
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Slava Kot
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Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков сообщил, что составил протокол на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. На эту ситуацию отреагировал министр юстиции Денис Малюська.

Глава НАПК составил протокол на Шмыгаля: резкая реакция министра юстиции

Реакция министра юстиции на протокол НАПК на Шмыгаля. Фото из открытых источников

Александр Новиков заявил, что Денис Шмигаль "незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей". Таким образом, по словам Новикова, премьер-министр якобы совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 1728 КУоАП.

Эту ситуацию прокомментировал в Facebook глава Минюста Денис Малюська.

"Это очень круто, что в нашей стране руководитель подчиненного Кабмину органа исполнительной власти может составить протокол об админправонарушениях на целого Премьера. Никогда раньше такое было невозможно", — пишет Малюська.

Однако дальше министр приводит несколько критических замечаний к составленному протоколу против премьера:

  • Обладает крайне низким юридическим качеством и является голословным обвинением.
  • Составлен человеком, который занимает последние дни и не имеет никаких шансов довести дело до конца, зато отличные шансы свалить вину за прогнозируемую неудачу на преемника.
  • Дискредитирует всю антикоррупционную систему и органы власти, особенно во время войны.

Денис Малюська указывает, что в случае составления протокола на премьера во время войны необходимо, чтобы протокол был идеальным, в противном случае глава Минюста называет это — "ужас, тупой пиар, дискредитация и стыд".

Также Малюська привел пример европейской директивы 2019/1937 по обличителям.

"Там все четко понятно: сообщил внутренним каналом внутри своей организации о коррупции, или напрямую уполномоченному органу – имеешь право на конфиденциальность. Разослал черт знает кому – о конфиденциальности даже не идет. Ну вот можно было директиву нормально имплементировать в наш закон?" , — пишет Малюська.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в семье Гринкевичей отреагировали на коррупционный скандал с закупками у Минобороны.

Также "Комментарии" писали, какая зарплата у руководителей Государственной службы финансового мониторинга.



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Источник: https://www.facebook.com/100011121947008/posts/pfbid0DRRDHo2cb8MTNJR4PPwVi6mRaQvgPFAmzRz73athwiRAPDr7F22XEzMzwxuhu4tol/
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