Глава НАПК составил протокол на Шмыгаля: резкая реакция министра юстиции

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Slava Kot
Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков сообщил, что составил протокол на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. На эту ситуацию отреагировал министр юстиции Денис Малюська.
Реакция министра юстиции на протокол НАПК на Шмыгаля. Фото из открытых источников
Александр Новиков заявил, что Денис Шмигаль "незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей". Таким образом, по словам Новикова, премьер-министр якобы совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 1728 КУоАП.
Эту ситуацию прокомментировал в Facebook глава Минюста Денис Малюська.
Однако дальше министр приводит несколько критических замечаний к составленному протоколу против премьера:
Денис Малюська указывает, что в случае составления протокола на премьера во время войны необходимо, чтобы протокол был идеальным, в противном случае глава Минюста называет это — "ужас, тупой пиар, дискредитация и стыд".
Также Малюська привел пример европейской директивы 2019/1937 по обличителям.
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