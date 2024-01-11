Глава НАПК составил протокол на Шмыгаля: резкая реакция министра юстиции

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков сообщил, что составил протокол на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. На эту ситуацию отреагировал министр юстиции Денис Малюська.



Реакция министра юстиции на протокол НАПК на Шмыгаля. Фото из открытых источников

Александр Новиков заявил, что Денис Шмигаль "незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей". Таким образом, по словам Новикова, премьер-министр якобы совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 1728 КУоАП.

Эту ситуацию прокомментировал в Facebook глава Минюста Денис Малюська.

"Это очень круто, что в нашей стране руководитель подчиненного Кабмину органа исполнительной власти может составить протокол об админправонарушениях на целого Премьера. Никогда раньше такое было невозможно", — пишет Малюська.

Однако дальше министр приводит несколько критических замечаний к составленному протоколу против премьера:

Обладает крайне низким юридическим качеством и является голословным обвинением.

Составлен человеком, который занимает последние дни и не имеет никаких шансов довести дело до конца, зато отличные шансы свалить вину за прогнозируемую неудачу на преемника.

Дискредитирует всю антикоррупционную систему и органы власти, особенно во время войны.

Денис Малюська указывает, что в случае составления протокола на премьера во время войны необходимо, чтобы протокол был идеальным, в противном случае глава Минюста называет это — "ужас, тупой пиар, дискредитация и стыд".

Также Малюська привел пример европейской директивы 2019/1937 по обличителям.

"Там все четко понятно: сообщил внутренним каналом внутри своей организации о коррупции, или напрямую уполномоченному органу – имеешь право на конфиденциальность. Разослал черт знает кому – о конфиденциальности даже не идет. Ну вот можно было директиву нормально имплементировать в наш закон?" , — пишет Малюська.

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