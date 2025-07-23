Генпрокурор отреагировал на вчерашние акции протеста заявлением о "любви"

В Украине прошли первые масштабные уличные акции с начала полномасштабной войны, причиной которых стало принятие закона, ограничивающего независимость антикоррупционных институтов. Генеральный прокурор Руслан Кравченко, чья должность получила дополнительные полномочия по влиянию на деятельность этих органов, прокомментировал протесты на своем брифинге.

Руслан Кравченко (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы журналистов относительно личной оценки этих акций, а также их легитимности в условиях военного положения и риска, что этим может воспользоваться враг, Кравченко отметил, что любая информация или событие, независимо от содержания, может быть использована противником.

"Как я отношусь к этим акциям? Если они законны, не нарушают правопорядок, уважают других граждан — конечно, спокойно и хорошо отношусь к этим акциям. С большой любовью как гражданин к другим гражданам Украины отношусь с любовью и уважением", — ответил он.

Кравченко подчеркнул, что не видит никакой проблемы в таких действиях, если во время проведения не нарушаются нормы законодательства и не ущемляются права других лиц.

"Все хорошо, если не нарушается закон и не нарушаются права других граждан", — сказал генеральный прокурор.

Также он добавил, что важно, чтобы ситуация с безопасностью оставалась контролируемой, чем занимаются соответствующие органы, в частности, разведка и Служба безопасности Украины.

"И если есть ситуация с безопасностью, за которой следят, например, наши разведки и Служба безопасности Украины… Поэтому нет никаких возражений", — добавил Кравченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что действительно ли власти берут на прицел борцов с коррупцией. Украина снова оказалась на первых страницах крупнейших мировых медиа, но не из-за войны. Все обсуждают скандальные ограничения антикоррупционных органов, принятый и, что бросилось в глаза, довольно быстро подписанный президентом законопроект №12414 и митинги по всей стране против этого решения.

Председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, глава АО "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец отметил, что он лично не видит в принятом законопроекте какого-либо наступления на права человека или права антикоррупционных органов, как и на возможность расследования преступлений, связанных с коррупцией.