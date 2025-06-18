Генерал и полковники Госпогранслужбы претендуют на премию Патона – СМИ

Рассмотрение работ для конкурса на присвоение национальной премии Украины имени Бориса Патона завершено. Среди кандидатов, борющихся за получение премии в размере 400 тысяч гривен, неожиданно среди ученых появились чиновники Государственной пограничной службы Украины (далее – ГПСУ). Об этом говорится на официальной странице Комитета, пишет издание "Українські новини" .

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Так кандидатами на получение премии Бориса Патона в этом году стали первый заместитель председателя ГПСУ генерал-майор Владимир Никифоренко и его подчиненные полковник Анатолий Притула и полковник Юрий Курилюк.

Последний является начальником управления административной юрисдикции ГПСУ и уже попадал в скандалы с получением статуса участника боевых действий и служебного жилья. Ранее СМИ писали о том, что Курилюк Юрий Богданович на протяжении периода с 2016 по 2024 год умышленно не декларировал информацию об имуществе своей жены Светланы Олейник. Скрыв эту информацию, семья смогла получить дополнительное жилье – от государства.

Кроме того, полковник Курилюк оформил себе статус участника боевых действий только за неделю пребывания "на войне" в командировке. Это дало ему дополнительную льготу, чтобы без очереди в марте 2025 получить квартиру в Киеве в доме на улице Академика Заболотного.

Тем не менее, сообщалось, что в предыдущие годы полковник Курилюк как "лицо без места жительства" декларировал элитный внедорожник и паркоместо, хотя по документам не имел даже арендованного жилья в течение 2016 – 2024 гг.

"Обычно, Национальную премию имени Бориса Патона присуждают за разработку и внедрение новой техники, материалов и технологий, новых методов лечения и профилактики заболеваний. Как в этом году среди практических работ представленных техническими, аграрными и медицинскими университетами оказалась чисто теоретическая разработка чиновников администрации пограничной службы с сомнительной репутацией, неизвестно", — удивляются журналисты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что депутат Днепропетровского облсовета фиктивно пошла в ВСУ для имиджа.