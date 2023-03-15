Фотограф, показавший миру путинский бронепоезд, эмигрировал

Первые фото бронепоезда Владимира Путина появились еще в 2018 году, рассказал The Washington Post уже после выезда из России Михаил Коротков. В интервью газете 31-летний Коротков сообщил, что в 2021 году им, вероятно, заинтересовалась ФСБ, пишут "Комментарии".



Михаил Коротков, снявший бронепоезд Путина, уехал из России

После публикации первого фото Коротков сделал еще много кадров с ним, но не выкладывал большую часть из них. Уже в мае 2021 под его видео в ютубе появились комментарии, в которых приводились дословные расшифровки его телефонных разговоров с другим трейнспоттером.

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"Единственным объяснением этому является слежка со стороны ФСБ. Эти сообщения – предупреждение со стороны силовиков больше не фотографировать поезд Путина. После начала войны начал опасаться, что публикации с фотографиями поездов могут использоваться для обвинения в диверсионной деятельности или терроризме. Так что в марте закрыл доступ к своему блогу из соображений личной безопасности", — рассказывает Коротков.

Сразу после объявления мобилизации фотограф уехал на машине в Казахстан. Уже находясь за границей, блоггер узнал, что по двум адресам его проживания пришли повестки с требованием явиться в военкомат. Сейчас он живет на Шри-Ланке.

"Комментарии" также писали о том, что Владимир Путин в последние годы стал регулярно перемещаться по стране на специальном бронепоезде. Для этого рядом с резиденциями президента была построена отдельная сеть железных дорог.

Как сообщал портал "Комментарии", в путинском бронепоезде за миллиард рублей есть четыре локомотива и 11 вагонов, в некоторых из них – спецсвязь.

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