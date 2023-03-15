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Фотограф, показавший миру путинский бронепоезд, эмигрировал

Российский трейнспоттер – человек, увлекающийся отслеживанием и фотографированием поездов, Михаил Коротков первым опубликовал фотографии бронепоезда Владимира Путина

сегодня, 15:44
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Автор:

Моесеенко Валентина

Первые фото бронепоезда Владимира Путина появились еще в 2018 году, рассказал The Washington Post уже после выезда из России Михаил Коротков. В интервью газете 31-летний Коротков сообщил, что в 2021 году им, вероятно, заинтересовалась ФСБ, пишут "Комментарии".

Фотограф, показавший миру путинский бронепоезд, эмигрировал

Михаил Коротков, снявший бронепоезд Путина, уехал из России

После публикации первого фото Коротков сделал еще много кадров с ним, но не выкладывал большую часть из них. Уже в мае 2021 под его видео в ютубе появились комментарии, в которых приводились дословные расшифровки его телефонных разговоров с другим трейнспоттером.


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"Единственным объяснением этому является слежка со стороны ФСБ. Эти сообщения – предупреждение со стороны силовиков больше не фотографировать поезд Путина. После начала войны начал опасаться, что публикации с фотографиями поездов могут использоваться для обвинения в диверсионной деятельности или терроризме. Так что в марте закрыл доступ к своему блогу из соображений личной безопасности", — рассказывает Коротков.

Сразу после объявления мобилизации фотограф уехал на машине в Казахстан. Уже находясь за границей, блоггер узнал, что по двум адресам его проживания пришли повестки с требованием явиться в военкомат. Сейчас он живет на Шри-Ланке.

"Комментарии" также писали о том, что Владимир Путин в последние годы стал регулярно перемещаться по стране на специальном бронепоезде. Для этого рядом с резиденциями президента была построена отдельная сеть железных дорог.

Как сообщал портал "Комментарии", в путинском бронепоезде за миллиард рублей есть четыре локомотива и 11 вагонов, в некоторых из них – спецсвязь.

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